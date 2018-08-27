Amerika’da Eğitim Oranında Büyük Artış

Amerika’da ilk kez 25 yaşın üstündekilerin yüzde 90’ı lise mezunu. 25 yaşın üstündeki Amerikalılar’ın üçte birinden fazlasıysa ya üniversite ya da yüksek okul mezunu.

Amerika Nüfus Dairesi’ne göre üniversite mezunlarının sayısında 1940’a oranla büyük artış var. 1940’ta Amerikalılar’ın dörtte birinden azı en az dört yıllık lise, yüzde 4,6’sıysa üniversite lisans diploması ya da daha yüksek eğitim derecesine sahipti.

Yabancı ülke doğumlu Amerikalılar 2017’de lise bitirmeyenlerin yüzde 54’ünü oluşturuyordu.

Tüm ırklardan ya da etnik gruplardan yabancı doğumlular arasında lise bitirmemiş olanların oranı yüksek, ancak üniversite eğitimi alanların oranı Amerikalılarla hemen hemen aynı.

Amerika’da doğanların yüzde 34’ü dört yıllık üniversite derecesine sahip. Bu oran diğer ülkelerde doğanlar arasında yüzde 33.

1940’lardan bu yana lise ve yüksek okul mezuniyetinin değeriyse arttı. Bugün modern iş piyasasında çalışanların en az lise mezunu olmaları bekleniyor.

Amerikan Nüfus Dairesi’ne göre, 2007-2009 arasında yaşanan ekonomik durgunluk daha çok Amerikalı’yı üniversiteye gitmeye teşvik etti.