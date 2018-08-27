Amerika’da Eğitim Oranında Büyük Artış

Amerika’da ilk kez 25 yaşın üstündekilerin yüzde 90’ı lise mezunu. 25 yaşın üstündeki Amerikalılar’ın üçte birinden fazlasıysa ya üniversite ya da yüksek okul mezunu.
Amerika Nüfus Dairesi’ne göre üniversite mezunlarının sayısında 1940’a oranla büyük artış var. 1940’ta Amerikalılar’ın dörtte birinden azı en az dört yıllık lise, yüzde 4,6’sıysa üniversite lisans diploması ya da daha yüksek eğitim derecesine sahipti.
Yabancı ülke doğumlu Amerikalılar 2017’de lise bitirmeyenlerin yüzde 54’ünü oluşturuyordu.
Tüm ırklardan ya da etnik gruplardan yabancı doğumlular arasında lise bitirmemiş olanların oranı yüksek, ancak üniversite eğitimi alanların oranı Amerikalılarla hemen hemen aynı.
Amerika’da doğanların yüzde 34’ü dört yıllık üniversite derecesine sahip. Bu oran diğer ülkelerde doğanlar arasında yüzde 33.
1940’lardan bu yana lise ve yüksek okul mezuniyetinin değeriyse arttı. Bugün modern iş piyasasında çalışanların en az lise mezunu olmaları bekleniyor.
Amerikan Nüfus Dairesi’ne göre, 2007-2009 arasında yaşanan ekonomik durgunluk daha çok Amerikalı’yı üniversiteye gitmeye teşvik etti.
Durgunluk döneminde iki yıllık üniversitelere yapılan kayıtlarda yüzde 33 artış yaşandı.
Bu yeni öğrencilerin, iş pazarı koşullarının kötüye gittiği bir dönemde becerilerini arttırmak ya da yeni beceriler edinmek için okula geri dönmeye karar vermiş olabileceği tahmin ediliyor. 2010’da ülkedeki öğrencilerin yüzde 29’u iki yıllık üniversitelere kayıtlıydı. Ancak bu oran 2015’te yüzde 25’e düştü.
İş piyasası gelişirken daha az Amerikalı üniversiteye gitmek için pozisyonlarını bıraktı, ancak iki yıllık üniversitelere yazılan öğrenci sayısı 2015’te 2006’ya göre hala yüzde 10 daha fazlaydı.
Verilere göre üniversiteye gitmek daha çok para kazandırıyor. 2016’da lise mezunları yılda ortalama 35 bin 615 dolar kazandı. Dört yıllık üniversite mezunları ortalama 65 bin 482 dolar kazandı. Daha yüksek derecelere sahip olanlarsa 92 bin 525 dolar kazandı.
Ancak hala kazanç konusunda cinsiyetler arasında ciddi açık var. Üniversite diplomasına sahip erkekler 2016’da 79 bin 927 dolar kazanırken aynı eğitim düzeyindeki kadınlar ortalama 50 bin 856 dolar kazandı.
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