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Amerika'da Elektrikli Araç Üretimini Arttırma Çabası

01.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray’la otomobil firmaları arasında elektrikli araç üretimi konusunda müzakereler devam ediyor. Başkan Joe Biden’ın otomobil firmalarından 2030’a kadar üretimlerinin yüzde 40’ının elektrikli araç olmasını istediği belirtiliyor

Amerika'da Elektrikli Araç Üretimini Arttırma Çabası

Beyaz Saray’la otomobil firmaları arasında elektrikli araç üretimi konusunda müzakereler devam ediyor. Başkan Joe Biden’ın otomobil firmalarından 2030’a kadar üretimlerinin yüzde 40’ının elektrikli araç olmasını istediği belirtiliyor.

Beyaz Saray’ın bunun gönüllü bir taahhüt olmasını istediği de kaydediliyor.

Amaç sera gazı kirliliğini azaltmak.

Biden yönetiminin gelecek hafta araçların emisyon standartlarıyla ilgili önerilerini sunabileceği belirtiliyor.

Bazı kaynaklara göre gönüllü olarak elektrikli araçların üretim hedefi toplam üretimin yüzde 50’si olabilir. Bununla birlikte otomobil firmalarıyla bu konuda henüz bir anlaşma sağlanmış değil ve birçok ayrıntı hala tartışılıyor.

Tartışılan konular arasında hybrid araçların geleceği de var.

Birleşik Araç Çalışanları Sendikası Sözcüsü Brian Rothenberg ise yayınlanan rakamın yanlış olduğunu, 2030’a kadar yüzde 40’lık bir oran üzerinde bu aşamada uzlaşma olmadığını vurguladı.

Rothenberg, görüşmelerin hala devam ettiğini de kaydetti. Birleşik Araç Çalışanları elektrikli araç üretiminin şart koşulmasına karşı, bunun işleri tehlikeye atabileceğini kaydediyor.

General Motors, görüşmelerle ilgili yorum yapmazken, 2035’e kadar yakıtla çalışan araç üretimini sona erdirmek amacında olduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray’dan da görüşmelere ilişkin henüz net bir açıklama yok.

Ford da müzakerelerle ilgili açıklama yapmadı ama 2030’a kadar üretiminin en az yüzde 40’ının elektrikli araç olmasını planladığını kaydetti.

Birçok Demokrat Beyaz Saray’a elektrikli araç üretimini zorunlu tutması çağrısı yapıyor.

Amerika, bu yılki küresel iklim zirvesinde 2030’a kadar emisyonları 2005 seviyesine kıyasla yüzde 52 azaltmayı taahhüt etti.

Nisan ayında California, New York ve Massachusetts eyaletlerinin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla eyalet, Biden’a benzinle çalışan yeni yolcu araçlarının 2035 itibarıyla yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

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