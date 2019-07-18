Amerika'da FaceApp için Soruşturma Çağrısı

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Federal Ticaret Komisyonu’ndan FaceApp adlı akıllı telefon uygulamasına hem ulusal güvenlik soruşturması hem de özel soruşturma açması çağrısı yaptı. Yüz fotoğrafı editleme uygulaması FaceApp, Rusya tarafından geliştirilen bir uygulama.

Yaşlandırma filtresiyle popülerliğini arttıran uygulama kullanıcıların kişisel fotoğraflarıyla bilgilerine tam ve geri alınmaz şekilde erişim sağlıyor. Schumer FBI Başkanı Christopher Wray’e ve Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Joe Simons’a yazdığı mektupta bu durumun milyonlarca ABD vatandaşı için ulusal güvenlik riskleri ve kişisel riskler oluşturabileceğini söyledi.

Demokrat Parti de 2020 başkanlık seçimi adaylarını Rusya kökenli uygulamayı kullanmamaları konusunda uyardı. Reuters tarafından görülen ve daha önce CNN’in de haber yaptığı email’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi güvenlik başkanı Bob Lord’un başkan adaylarından ve ekiplerinden uygulamayı derhal silmelerini istemesi dikkat çekiyor.