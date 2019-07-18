Amerika'da FaceApp için Soruşturma Çağrısı

Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Federal Ticaret Komisyonu’ndan FaceApp adlı akıllı telefon uygulamasına hem ulusal güvenlik soruşturması hem de özel soruşturma açması çağrısı yaptı. Yüz fotoğrafı editleme uygulaması FaceApp, Rusya tarafından geliştirilen bir uygulama.
Yaşlandırma filtresiyle popülerliğini arttıran uygulama kullanıcıların kişisel fotoğraflarıyla bilgilerine tam ve geri alınmaz şekilde erişim sağlıyor. Schumer FBI Başkanı Christopher Wray’e ve Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Joe Simons’a yazdığı mektupta bu durumun milyonlarca ABD vatandaşı için ulusal güvenlik riskleri ve kişisel riskler oluşturabileceğini söyledi.
Demokrat Parti de 2020 başkanlık seçimi adaylarını Rusya kökenli uygulamayı kullanmamaları konusunda uyardı. Reuters tarafından görülen ve daha önce CNN’in de haber yaptığı email’de Demokrat Parti Ulusal Komitesi güvenlik başkanı Bob Lord’un başkan adaylarından ve ekiplerinden uygulamayı derhal silmelerini istemesi dikkat çekiyor.
FaceApp’in Rus hükümetine veri sağladığıyla ilgili delil ise yok.
Demokratlar Rusya’nın 2016 seçimlerinde Başkan Trump’ı destekleme çabaları dahilinde bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinde bulunduğunun istihbarat daireleri tarafından ortaya çıkarılmasının ardından siber güvenlik için yapılan yatırımları arttırmıştı. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.
Merkezi St. Petersburg’da bulunan Wireless Lab, internet sitesinde 80 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilgisini veriyor. Şirketin CEO’su Yaroslav Goncharov daha önce Rusya’nın Google’ı olarak bilinen Rus arama motoru Yandex’in yöneticisiydi.
2017’de piyasaya çıkan uygulama 2018’de etnisite filtrelerinin ırkçı olduğu gerekçesiyle gündeme gelmiş, şirket bu filtreleri uygulamadan çıkartmıştı.
Schumer mektunbunda uygulamanın kullanıcıların bilgilerini nasıl sakladığının ya da uygulamayı kullandıktan sonra kullanıcıların bilgilerini nasıl silebileceğinin belli olmadığını dile getirdi.
Schumer, uygulamanın merkezinin Rusya’da bulunmasının FaceApp’in yabancı hükümetlerin de arasında olduğu üçüncü tarafların Amerikan vatandaşlarının bilgilerine erişmesine izin verebileceği kaygısını gündeme getirdiğini belirtti.
FaceApp ise üçüncü traflarla kullanıcı bilgilerini paylaşmadığını iddia etti.
FaceApp’ten yapılan açıklamada “Kullanıcılarımızın yüzde 99’u üye girişi yapmıyor. Bir kişinin kimliğini öğrenmemize neden olacak hiçbir bilgiye erişimimiz yok” denildi ve sunuculardaki fotoğrafların büyük kısmının yüklenmesiyle 48 saat içinde silindiği belirtildi.
Açıklamaya göre şirketin ARGE ekibinin merkezi Rusya’da bulunuyor ancak kullanıcı bilgileri Rusya’ya aktarılmıyor.
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