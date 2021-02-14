Amerika’da Günlük Vaka Sayısı 100 Binin Altına Düştü

Amerika’da son günlerde günlük ortalama Corona vaka sayısı aylar sonra ilk defa 100 binin altına düştü.

Ancak uzmanlar vaka sayısının hala fazla olduğunu belirtiyor ve salgını yavaşlatmak için yürürlükte olan önlemlerin devam etmesini istiyor.

Aralık ayının önemli bir bölümünde günlük ortalama vaka sayısı 200 bin, Ocak ayı boyunca ise bu rakam 250 bin civarındaydı.

4 Kasım’dan bu yana Cuma günü yeni vaka sayısı ilk defa 100 binin altına düştü, Cumartesi günü 100 binin altında gerçekleşti.

Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi CDC Direktörü Rochelle Walensky, hala günlük vaka artışının 100 bin dolayında olduğuna dikkat çekti ve ölümlerin 1500-3500 arasında değiştiğine vurgu yaptı.

Walensky, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada rakamların azalmasının cesaret verici olduğunu belirtti ancak bu rakamların oldukça yüksek oranlardan azalmakta olduğunu kaydetti.

Corona’nın yeni versiyonlarının daha bulaşıcı olduğunu kaydeden CDC Direktörü, bu türlerin 30’dan fazla eyalette görüldüğünü ve muhtemelen daha fazla vaka ve ölümlere neden olacağını söyledi.

“Savunmamızı düşürmemeliyiz” diyen Walensky, “Maske takmaya devam etmeliyiz. Önlemlerimize devam etmeliyiz ve aşı mümkün olduğunda da hemen olmalıyız” dedi.

Amerika’da vaka sayısı 28 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 490 bine yaklaşıyor.

