Amerika’da Hafta Sonu Silahlı Saldırılar

Pittsburgh kentindeki silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken, Güney Carolina eyaletinde alışveriş merkezindeki saldırıda 14 kişi yaralandı.

Pittsburgh’daki saldırının bir parti sırasında gerçekleştiği açıklandı.

Olay anında partide 200 kişinin olduğu belirtiliyor.

Polis saldırıda yaralananların da olduğunu açıkladı. Verilen bilgiye göre yaralılardan 11’i isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Bu arada Güney Carolina’da bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Yaralıların yaşı 15-73 arasında.

Olay, eyaletin başkenti Colombia’da gerçekleşti.

Polis saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Şüphelinin 22 yaşındaki Jewayne M. Price olduğu kaydedildi.

Amerika’da son dönemde artan suç ve silahlı saldırılar karşısında Başkan Joe Biden ‘hayalet silah’ olarak nitelenen ve evlerde dükkanlardan alınan bazı malzemelerle yapılabilen silahlara karşı harekete geçmişti.

Buna göre bu silahların yapımında kullanılan bazı malzemelere seri numarası getiriliyor.

Bu tür bir silahın bayiye satılması durumunda bayi sahibinin de silaha seri numarası işlemesi gerekiyor.

