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Amerika’da Haftanın Son Gününde Yine Protestolar

07.06.2020 21:24 | Son Güncelleme

George Floyd’un polisin gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde düzenlenen protestolar haftanın son gününde de devam ediyor. Birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yine sokaklarda

Amerika’da Haftanın Son Gününde Yine Protestolar

George Floyd’un polisin gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde düzenlenen protestolar haftanın son gününde de devam ediyor. Birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yine sokaklarda.

Denver kentinde binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir araya geldi.

New York kent merkezinde de protesto gösterisi başladı.

Başkent Washington’da da protestocular toplanıyor.

Saatler ilerledikçe diğer kentlerde de protestolara katılımın artması bekleniyor.

Bu arada Başkan Donald Trump Ulusal Muhafızlar’ın başkentten çekilmesi emrini verdi.

Ülke genelinde protestolar siyah George Floyd’un 25 Mayıs’ta polis gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesinin ardından günlerdir düzenleniyor.

Floyd’un cenazesi Salı günü Houston kentinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Floyd’un cenazesi tören öncesinde Houston’a taşındı.

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanları Biden’ın Pazartesi günü Houston’da cenaze töreni öncesinde Floyd ailesiyle bir araya gelerek ve taziyelerini ileteceğini bildirdi.

Biden’ın törene katılmasıysa beklenmiyor.

Biden Pazar günü Başkan Trump’ın şiddeti teşvik ettiğini, nefret ve bölünme mesajı verdiğini ve halkı daha da birbirinden ayrıştırdığını belirterek protestoları idare etme biçimini eleştirdi.

Cumartesi günü başkent Washington ve ülkenin birçok ketinde de binlerce kişi protesto gösterileri düzenlemişti.

Washington’daki protestoda göstericilerin çoğu yeni adı ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ olan caddede bir araya gelmişti.

George Floyd’un ölümünün ardından olaya karışan polislerden Derek Chauvin teşkilattan kovulmuş ve hakkında yapılan üçüncü derece cinayet suçlaması ikinci derece cinayete çıkartılmış, olaya karıştığı gerekçesiyle kovulan diğer üç polis de ikinci derecede cinayete yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

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