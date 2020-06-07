Amerika’da Haftanın Son Gününde Yine Protestolar

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanları Biden’ın Pazartesi günü Houston’da cenaze töreni öncesinde Floyd ailesiyle bir araya gelerek ve taziyelerini ileteceğini bildirdi.

Bu arada Başkan Donald Trump Ulusal Muhafızlar’ın başkentten çekilmesi emrini verdi.

Saatler ilerledikçe diğer kentlerde de protestolara katılımın artması bekleniyor.

Denver kentinde binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir araya geldi.

George Floyd’un polisin gözaltına alırken nefessiz kalarak yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde düzenlenen protestolar haftanın son gününde de devam ediyor. Birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yine sokaklarda.

Biden’ın törene katılmasıysa beklenmiyor.

Biden Pazar günü Başkan Trump’ın şiddeti teşvik ettiğini, nefret ve bölünme mesajı verdiğini ve halkı daha da birbirinden ayrıştırdığını belirterek protestoları idare etme biçimini eleştirdi.

Cumartesi günü başkent Washington ve ülkenin birçok ketinde de binlerce kişi protesto gösterileri düzenlemişti.

Washington’daki protestoda göstericilerin çoğu yeni adı ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ olan caddede bir araya gelmişti.

George Floyd’un ölümünün ardından olaya karışan polislerden Derek Chauvin teşkilattan kovulmuş ve hakkında yapılan üçüncü derece cinayet suçlaması ikinci derece cinayete çıkartılmış, olaya karıştığı gerekçesiyle kovulan diğer üç polis de ikinci derecede cinayete yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

