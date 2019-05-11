Amerika'da Havalimanlarındaki Uzun Bekleme Sürelerinden Firmalar Şikayetçi

Amerika’nın önde gelen havayollarını ve seyahat acentalarını temsil eden bir grup, senatörlere bir mektup yazarak limanlardaki uzun bekleme süreleri konusunda şikayette bulundu. Firmalar, Başkan Donald Trump’ın mevcut gümrük memurlarını yoğun olarak Meksika sınırına kaydırması sonucu havaalanları ve limanlarda yolcuların uzun süreler işlemleri için beklemek zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

Amerika’nın önde gelen havayolu şirketleri, American Airlines, United Airlines, Soutwest Airlines başta olmak üzere kurye şirketi Fedex ve Amerika Seyahat Birliği, Kürsel İş Seyahatleri Birliği ve Hava Taşımacılığı birliği mektuba imza atan kurumlar oldu. Mektupta sınır devriyelerine katkıda bulunulması çağrısı yapıldı.

Senatörlere yazılan mektupta firmalar, “Seyahat edenler uzun bekleme sürelerine maruz kalmamalılar. Bundan kaynaklı olarak ticaretimize ve Amerika ekonomisine zarar gelmesini önlemeliyiz” ifadelerini kullandılar.

Geçen hafta Beyaz Saray, Amerika’nın Meksika sınırındaki güvenliğin arttırılması için 4.5 milyar dolarlık daha kaynak arayışına girdi.