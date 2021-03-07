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Amerika’da İki Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Aştı

07.03.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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Amerika’da İki Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Aştı

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin verilerine göre Amerika’da Pazar günü itibarıyla iki doz aşı olanların sayısı 30 milyon 686 bin 881 oldu

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin verilerine göre Amerika’da Pazar günü itibarıyla iki doz aşı olanların sayısı 30 milyon 686 bin 881 oldu.

Pazar günü itibarıyla ülke genelinde dağıtılan aşı 116 milyon 363 bin 405 doz. Yetkililer ayrıca toplamda yaklaşık 60 milyon kişinin bir ya da iki doz aşısını olduğunu da kaydetti.

CDC’nin açıklamasına göre uzun dönem bakım evlerine de yaklaşık 8 milyon doz aşı dağıtıldı.

CDC’nin verilerine göre ülkede vaka sayısı da 28 milyon 771 bin.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 523 bin.

İki doz aşı olanların sayısının 30 milyonu aşması ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nun aşılarını tamamladığı anlamına geliyor.

Ülkede üstelik üçüncü aşı Johsnon&Johnson da devreye girmiş durumda. Aşı, tek doz olarak yapılabiliyor ve süreci oldukça hızlandırması bekleniyor.

Ülkede Biden dönemiyle birlikte aşı çalışmaları oldukça hız kazanmış durumda. Günde ortalama artık 2 milyon kişiye aşı yapılıyor.

Başkan Biden da bir süre önce Mayıs ayı sonuna kadar bütün yetişkinlerin aşı olabileceğini açıklamıştı.

Bununla birlikte Corona virüsünün bazı çeşitlerinin ülkede yayılmakta olması ve bazı eyaletlerin önlemler konusunda yumuşamaya gitmesi endişeleri de beraberinde getiriyor.

Yetkililer özellikle aşı konusunda ilerlemeler sağlandığı bir dönemde önlemlerde yumuşamaya gidilmemesi çağrısında bulunuyor.

Ülkenin en büyük ikinci eyaleti Texas’ta eyalet valisi bütün önlemlerin 10 Mart’ta kaldırılması kararı almıştı.

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