Amerika’da İki Doz Aşı Olanların Sayısı 30 Milyonu Aştı

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC’nin verilerine göre Amerika’da Pazar günü itibarıyla iki doz aşı olanların sayısı 30 milyon 686 bin 881 oldu.

Pazar günü itibarıyla ülke genelinde dağıtılan aşı 116 milyon 363 bin 405 doz. Yetkililer ayrıca toplamda yaklaşık 60 milyon kişinin bir ya da iki doz aşısını olduğunu da kaydetti.

CDC’nin açıklamasına göre uzun dönem bakım evlerine de yaklaşık 8 milyon doz aşı dağıtıldı.

CDC’nin verilerine göre ülkede vaka sayısı da 28 milyon 771 bin.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da yaklaşık 523 bin.

İki doz aşı olanların sayısının 30 milyonu aşması ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nun aşılarını tamamladığı anlamına geliyor.

Ülkede üstelik üçüncü aşı Johsnon&Johnson da devreye girmiş durumda. Aşı, tek doz olarak yapılabiliyor ve süreci oldukça hızlandırması bekleniyor.

Ülkede Biden dönemiyle birlikte aşı çalışmaları oldukça hız kazanmış durumda. Günde ortalama artık 2 milyon kişiye aşı yapılıyor.

Başkan Biden da bir süre önce Mayıs ayı sonuna kadar bütün yetişkinlerin aşı olabileceğini açıklamıştı.