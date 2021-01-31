Amerika'da "İkinci Beyefendi"

Kamala Harris Amerika’nın ilk “kadın” başkan yardımcısı seçilince, gözler de elbette eşine çevrildi. Doug Emhoff bu roldeki ilk erkek olarak elbette ikinci “beyefendi” unvanıyla anılacak. Emhoff, resmi Twitter hesabında da unvanından onur duyduğunu açıklamış, “benden önce bu rolü üstlenen kadınların çoğu zaman çok fazla takdir veya kabul görmeden görev yaptığını her zaman hatırlayacağım” demişti.

Doug Emhoff, Amerika’nın iki numaralı isminin eşi rolündeki ilk erkek. Nedeni de Kamala Harris’in, başkan yardımcısı seçilen ilk kadın olarak tarihe geçmesi.

Kongre’deki yemin törenindeki bu tarihi anda, Emhoff da eşinin yanı başındaydı.

DePauw Üniversitesi’nden tarihçi Sarah Rowley, seçim sonucu cinsiyet eşitliği adına muazzam bir adım olsa da daha yapılması gereken çok iş olduğuna işaret ediyor.

Rowley,“İlk başkanlık seçimlerinin üzerinden 232 yıl geçti. Kadınlara oy hakkı verileli 100 yıl oldu. İlk defa 36 yıl önce bir kadın ana partilerden birinin başkan yardımcısı adayı olarak yarıştı. Ve ilk defa bugünkü duruma gelmemiz, cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hala almamız gereken uzun bir yol olduğunun göstergesi” diyor.