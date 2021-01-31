Amerika'da "İkinci Beyefendi"

Kamala Harris Amerika’nın ilk “kadın” başkan yardımcısı seçilince, gözler de elbette eşine çevrildi. Doug Emhoff bu roldeki ilk erkek olarak elbette ikinci “beyefendi” unvanıyla anılacak. Emhoff, resmi Twitter hesabında da unvanından onur duyduğunu açıklamış, “benden önce bu rolü üstlenen kadınların çoğu zaman çok fazla takdir veya kabul görmeden görev yaptığını her zaman hatırlayacağım” demişti.
Doug Emhoff, Amerika’nın iki numaralı isminin eşi rolündeki ilk erkek. Nedeni de Kamala Harris’in, başkan yardımcısı seçilen ilk kadın olarak tarihe geçmesi.
Kongre’deki yemin törenindeki bu tarihi anda, Emhoff da eşinin yanı başındaydı.
DePauw Üniversitesi’nden tarihçi Sarah Rowley, seçim sonucu cinsiyet eşitliği adına muazzam bir adım olsa da daha yapılması gereken çok iş olduğuna işaret ediyor.
Rowley,“İlk başkanlık seçimlerinin üzerinden 232 yıl geçti. Kadınlara oy hakkı verileli 100 yıl oldu. İlk defa 36 yıl önce bir kadın ana partilerden birinin başkan yardımcısı adayı olarak yarıştı. Ve ilk defa bugünkü duruma gelmemiz, cinsiyet eşitliğine ulaşmak için hala almamız gereken uzun bir yol olduğunun göstergesi” diyor.
Emhoff, başkan ya da başkan yardımcısı adaylarının eşleri arasında da dördüncü erkek.
1984’te Demokrat başkan adayı Walter Mondale, yardımcısı olarak Geraldine Ferraro’yu seçmişti.
2008’de Cumhuriyetçi John McCain, Sarah Palin’i seçmişti. 2016’da da Demokrat Hillary Clinton ilk kadın başkan adayıydı.
Yemin töreni öncesi Amerika’nın Sesi’ne konuşan siyaset bilimci Matthew Schmidt, Emhoff’ın önyargıları birçok şekilde yıktığı görüşünde.
Schmidt, “Emhoff işinden ayrılıyor. Emhoff Hıristiyan değil, kendisi Yahudi, bu da bir ilk ve elbette evlilikleri hayatlarının geç döneminde gerçekleşmiş. İlk evliliğinden hem ırksal hem dinsel olarak melez çocukları var. Bu geçmişten doğan bu yeni ailede, başkan yardımcısı annenin ismi de Momala…” ifadelerini kullanıyor.
Emhoff’un çocukları, İngilizce “Anne” ile ismi Kamala’ya birleştirip, Harris’e “Momala” diyor.
Joe Biden’ın başkanlık seçimlerinin galibi ilan edildiği gece, Kamala Harris eşiyle olan bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı ve “Hayatımın aşkıyla tanışın” notunu düştü.
Rowley, “Emhoff, bu ailevi role gerçekten adapte oldu. Başkanlık kampanyası süresinceki varlığı, Kamala Harris’e olan sevgisini öne çıkardı. Aşk hikayelerine çok odaklandılar. Eş ve baba olarak rolünü ortaya koydular” diyor.
Harris, Emhoff’la 2013’te bir arkadaşları aracılığıyla tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. Bu, Harris’in ilk, Emhoff’un ikinci evliliği. Emhoff’un ilk evliliğinden olan çocukları 20’li yaşlarında. 56 yaşındaki Doug Emhoff, ikinci beyefendi olarak hangi konulara eğileceğini henüz açıklamış değil.
DLA Piper adlı hukuk firmasındaki ortaklığından ayrılan Emhoff, bu ay Georgetown Üniversitesi öğretim üyeleri arasına katıldı. Emhoff, medya hukuku üzerine ders verecek.