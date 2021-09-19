Amerika’da İlave Doz Aşı Tartışması

İlaç ve Gıda Dairesi FDA’in danışma kurulunun ilave doz aşıyı sadece 65 yaş ve üstü için önermesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci Moderna’nın üçüncü doz ve Johnson&Johnson ikinci doz aşılarıyla ilgili tavsiye kararı için birkaç hafta beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri üçüncü doz aşıların toplumun geniş kitlelerine tavsiye edileceğini tahmin etse de FDA onaylamadan Amerikalılar’a ilave doz aşı olmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor.

Fauci, Moderna’nın üçüncü, Johnson&Johnson aşısının ikinci dozuyla ilgili tavsiye kararının netleşmesinin birkaç hafta uzakta olduğunu belirtti.

Fauci, insanların FDA’in kararını beklemelerini tavsiye ettiklerini söyledi.

Cuma günü FDA danışma kurulu Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun 65 yaş ve üstüyle yüksek risk grubunda olanlara yapılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları iki, J&J aşısı ise tek doz olarak uygulanıyor.

Tavsiye kararının bağlayıcılığı olmasa da FDA konuyla ilgili karar verirken bunu değerlendirecek.

Fauci, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bu kararın hikayenin sonu olmadığını belirtti ve yetkililerin konuyla ilgili verilere bakmaya devam edeceklerini vurguladı.

Aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı da olan Fauci, NBC’ye yaptığı açıklamada da ek Moderna ve J&J aşılarıyla ilgili verilerin birkaç hafta uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Anthony Fauci verileri elde etmek için çalışmakta olduklarını söyledi, böylece FDA’in bu verileri değerlendirebileceğini ve ilave doz için değerlendirmede bulunabileceğini söyledi.

Fauci, daha fazla verinin elde edilmesiyle Amerikan toplumunun daha geniş kesimleri için ilave doz aşının tavsiye edilebileceğini belirtti.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins de önümüzdeki haftalarda ilave doz aşıların yapılıp yapılmamasının netleşeceğini söyledi.

Collins, Amerika ve İsrail’deki verilerin aşıların zamanla etkinliğini yitirdiğini gösterdiğini kaydetti.

Yetkililer ayrıca 5-11 yaş arası çocuklar için aşı yetkisinin ne zaman verilebileceğine dair işaretler de verdi.

Collins, bu yaştaki çocuklar için verilerin bu ay sonunda belli olacağını söyledi ve FDA’in verilerle ilgili haftanın 7 günü 24 saat çalışacağını belirtti.

