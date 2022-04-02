Amerika'da İşsizlik Oranı Yüzde 3,6'ya İndi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı raporuna göre, Amerika'da işsizlik oranı oranı son iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,6'ya indi, maaşlar da yükselmeye devam etti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mayıs ayında faiz oranlarını 50 baz puan arttırmasına zemin hazırlayacak nitelikte.

Rapor ayrıca hizmet, mali faaliyetler ve perakende sektörlerindeki istihdamın Corona virüsü pandemisi öncesi seviyenin de üzerine çıktığına işaret ediyor. İşsizlik oranındaki gerileme, yüksek enflasyon, daha sıkı para politikası ve küresel tedarik zincirlerini daha da zorlayan ve fiyatlar üzerindeki baskıyı arttıran, Ukrayna krizi gibi olumsuzluklarla karşılaşan ekonominin kazandığı somut ivmeye işaret ediyor.

FED, geçtiğimiz ay faiz oranlarını 25 baz puan arttırmıştı. Bu artış, 3 yıl aradan sonra kaydedilen ilk faiz artışı olmuştu. FED Başkanı Jerome Powell, Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için "hızla hareket ederek" faizleri yükseltmesi ve bunu büyük olasılıkla "daha atılgan bir biçimde" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Mali hizmetler firması FHN Financial'dan ekonomist Chris Low, "FED işsizlik oranına odaklanıyor. Daha agresif söylemlere kendinizi hazırlayın" şeklinde konuştu.

Çalışma Bakanlığı raporu, tarım dışı istihdamın Mart ayında 431 bin arttığını gösteriyor. Şubat ayına ilişkin verilerse yapılan güncellemeyle birlikte daha önce açıklanan 678 bin yerine 750 bin olarak kayda geçti. Genel olarak istihdam, pandemi öncesi seviyenin 1 milyon 600 bin altında.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, yeni istihdam edilenlerin sayısının, 490 bin artacağı öngörüsünde bulunmuş, tahminler 200 bin ila 700 bin arasında değişkenlik göstermişti.

Eleman talebindeki artışta COVID-19 vaka sayılarındaki hızlı azalmanın ve buna bağlı olarak ülke genelinde kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının büyük rol oynadığı gözleniyor. Benzin fiyatlarının Amerika'da galon (1 galon= 3,78 litre) başına ortalama, 4 doların üzerine çıkmasına yol açan Rusya-Ukrayna savaşının, iş dünyasını etkilediğine ilişkin henüz herhangi bir gösterge bulunmuyor.

İstihdamdaki geniş kapsamlı artışta en büyük pay, 112 bin kişiye istihdam sağlayan eğlence ve konaklama sektörüne ait. Profesyonel ve hizmetler sektörü de 102 bin kişiye iş sağladı. Bu sektörde çalışanların sayısı, pandemi öncesine göre 723 bin daha fazla. Perakende sektörü de 49 bin yeni pozisyon ekledi. Böylelikle perakende sektöründe 2020 yılı Şubat ayına göre istihdam edilenlerin sayısı, 278 bin daha fazla oldu.

İşe başlayanların sayısı artıyor

Mali faaliyetler sektöründe istihdamsa 16 bin artarak pandemi öncesi seviyenin 41 bin üzerine çıktı. İmalat sektörü 38 bin yeni pozisyona eleman alsa da bu sayı, henüz pandemi öncesi seviyeyi yakalamaya yetecek miktarda değil. Mart ayında inşaat sektörüne eklenen, 19 bin yeni elemanla, bu sektör de pandemi öncesi seviyeyi yakalamış durumda.

İşe başlayanların sayısının Mart ayında da istikrarlı şekilde yükselmesi bekleniyor.

İşgücüne katılım oranı, yani çalışan ya da iş arayan çalışma yaşındaki Amerikalılar'ın oranı Şubat ayındaki seviye olan yüzde 62,3'ten Mart ayında yüzde 62,4'e yükseldi.

Eleman sıkıntısı devam ederken ortalama saatlik ücretler Mart ayında binde 4 arttı. Bu oran, Şubat'ta binde 1'di. Böylelikle maaşlardaki yıllık artış Şubat ayında yüzde 5,2'yken Mart ayında yüzde 5,6'ye yükseldi.

