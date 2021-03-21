Amerika’da Kampanya Haftası

Amerika’da seçimlerin üzerinden aylar geçti ama geçtiğimiz hafta ülkede gündemin üst sıralarında yine kampanyalar vardı. Bu kez seçimle ilgili değil, ekonomi ve salgınla bağlantılı kampanyalar.

Beyaz Saray 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatma yolunu seçti ve bunun için de Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris birlikte sahaya indi. Sadece bu değil, salgınla mücadele çerçevesinde halkı aşı olmaya teşvik etmek için bir kampanya da yolda görünüyor.

Amerika’da haftalardır gündemin en üst sıralarında yer alan 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi sonunda Başkan Joe Biden tarafından imzalandı ve yürürlüğe girdi.

Bu sefer Demokratlar teşvik paketinin yararlarının halk tarafından iyi anlaşılması için işi sıkı tutuyor.

Bu çerçevede Beyaz Saray bir kampanya başlattı.

Başkan Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada “yardım burada” dedi ve “Yardım Burada Turu” adını verdikleri kampanya çerçevesinde çeşitli eyaletlere gitti. Yardımcısı Kamala Harris de bazı eyaletlere ziyaretler gerçekleştirdi.