Amerika’da Kampanya Haftası

Amerika’da seçimlerin üzerinden aylar geçti ama geçtiğimiz hafta ülkede gündemin üst sıralarında yine kampanyalar vardı. Bu kez seçimle ilgili değil, ekonomi ve salgınla bağlantılı kampanyalar.
Beyaz Saray 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik paketi halka doğrudan anlatma yolunu seçti ve bunun için de Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris birlikte sahaya indi. Sadece bu değil, salgınla mücadele çerçevesinde halkı aşı olmaya teşvik etmek için bir kampanya da yolda görünüyor.
Amerika’da haftalardır gündemin en üst sıralarında yer alan 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi sonunda Başkan Joe Biden tarafından imzalandı ve yürürlüğe girdi.
Bu sefer Demokratlar teşvik paketinin yararlarının halk tarafından iyi anlaşılması için işi sıkı tutuyor.
Bu çerçevede Beyaz Saray bir kampanya başlattı.
Başkan Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada “yardım burada” dedi ve “Yardım Burada Turu” adını verdikleri kampanya çerçevesinde çeşitli eyaletlere gitti. Yardımcısı Kamala Harris de bazı eyaletlere ziyaretler gerçekleştirdi.
Amaç Amerikan halkına teşvik paketinin yararlarını doğrudan anlatmak.
Harris ilk defa bu kampanya için başkan yardımcısı olduğundan buyana Washington dışına çıktı.
Gidilen eyaletler de özel seçildi denilebilir. Nevada, Colorado, Georgia, Pennsylvania ve California. Bu eyaletlerin neredeyse tamamında gelecek yıl Senato’nun kaderini belirleyecek ara seçimler var.
Sadece Biden ve Harris değil, eşleri first lady Jill Biden ve Harrisin eşi second gentlemen Doug Emhoff da kampanyaya destek verdi.
Kampanya çerçevesinde eyalet valileri, belediye başkanlarının da dahil olduğu birçok ismin televizyonlara, radyolara çıkarak halka ekonomik paketi anlatmaları hedefleniyor.
Demokratlar niye bu kampanyaya ihtiyaç duydu? Sorunun cevabı 2009 yılına dayanıyor. O yıl, dönemin başkanı Barack Obama kendisinden önceki Başkan George Bush’tan kalan ekonomik krizi aşmak için yaklaşık 800 milyar dolarlık bir teşvik paketine imza attı. Ancak ertesi yıl 2010’da yapılan ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti.
İşte Demokratlar 2009’daki imzanın halka yeterince anlatılmadığı için seçimlerin kaybedildiği düşüncesinde ve aynı hataya düşmeyeceklerini söylüyorlar.
2009’da Obama yönetiminde de yer alan günümüzün Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden gibi yaklaşık 800 milyar dolarlık paketin halka yeterince anlatılmadığı düşüncesinde.
Sadece bu değil, ekonomik paketin çıkmasına neden olan Corona salgınıyla ilgili de bir kampanya yolda görünüyor. Dünya genelinde aşı sıkıntısı çekilirken, Amerika’da halkı aşı olmaya teşvik etmek için planlar yapılıyor.
Bu çerçevede de bir kampanya gündemde.
Beyaz Saray önümüzdeki günlerde COVID-19 aşısıyla ilgili endişeleri gidermek için 250 milyon dolarlık reklam kampanyası başlatmayı planlıyor.
Kampanya aşıya direnen Amerikalılar’ı hedef alacak.
Paranın büyük bölümü, televizyon, radyo, bilboardlar ve sosyal medyada reklamlara ayrılacak. Ayrıca yönetim dışında kamuoyunca bilinen isimlerin podcast yayınları yapması da planlanıyor.
Bu kampanyayı gündeme getiren de özellikle son dönemde yapılan anketler. Anketlerde Amerikalılar’ın yüzde 25’inin COVID-19 aşısı olmak istemediği ortaya çıktı. Bu 80 milyondan fazla kişi anlamına geliyor.
Özellikle kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyenlerin neredeyse yarısı aşı olmak istemiyor.
Sağlık yetkililerine göre, virüsün yayılmasını önlemek için nüfusun yüzde 80’inin aşı olması gerekiyor.
Ülkede son dönemde aşı konusunda oldukça önemli ilerlemeler sağlanmışken Biden yönetimi yakalanan ivmeyi kaybetmek istemiyor.
Yönetim, hem ekonomi hem de salgınla mücadele alanlarında göreve başlamasından buyana önemli ilerleme kaydetti.
Amerika’da ekonomi ve salgın konusundaki veriler bir süre öncesine kıyasla iyi ama ülke iki alanda da henüz eski normal günlerine dönebilmiş değil.
Ne zaman döneceğini de halkın salgınla mücadelede yönetime vereceği destek ve ekonomik paketin yaratacağı etki belirleyeceğe benziyor.