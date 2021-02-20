Amerika’da Kara Kış Yaşamı Felç Etti

Amerika bu yıl, kutupları aratmayan hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Güney eyaletleri bile kar ve buz altında. Elektrik kesintileri nedeniyle milyonlarca kişi sıfırın altında soğukta evlerinde ısıtmasız yaşamak zorunda kaldı.

Amerika’nın doğu eyaletlerinde kimileri kışın keyfini kızakla kayarak çıkarırken, Texas gibi güney eyaletlerindeki rekor düzeyde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı felç etti.

Andrew Leahy adlı bir Amerikalı, “Burada bir battaniye var, bir de bant. İçeriyi sıcak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu odada sıcaklık sıfır derece” dedi.

Texas’ta kış ayları normalde ılık geçer. Ancak yetkililerin her ihtimale karşı hazırlıklı olmamaları eyalet sakinlerini bu kez çok kaygılandırdı. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kış fırtınaları nedeniyle su sıkıntısı da ciddi bir sorun haline geldi.

Texas’ta yaşayan Brian Porreca, “Texaslılar olarak soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmamamız çok kötü. Ülkenin diğer yerlerinde böyle bir sorun yaşanmıyor” ifadesini kullandı.