Amerika’da Kara Kış Yaşamı Felç Etti

Amerika bu yıl, kutupları aratmayan hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Güney eyaletleri bile kar ve buz altında. Elektrik kesintileri nedeniyle milyonlarca kişi sıfırın altında soğukta evlerinde ısıtmasız yaşamak zorunda kaldı.
Amerika’nın doğu eyaletlerinde kimileri kışın keyfini kızakla kayarak çıkarırken, Texas gibi güney eyaletlerindeki rekor düzeyde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı felç etti.
Andrew Leahy adlı bir Amerikalı, “Burada bir battaniye var, bir de bant. İçeriyi sıcak tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu odada sıcaklık sıfır derece” dedi.
Texas’ta kış ayları normalde ılık geçer. Ancak yetkililerin her ihtimale karşı hazırlıklı olmamaları eyalet sakinlerini bu kez çok kaygılandırdı. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği kış fırtınaları nedeniyle su sıkıntısı da ciddi bir sorun haline geldi.
Texas’ta yaşayan Brian Porreca, “Texaslılar olarak soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmamamız çok kötü. Ülkenin diğer yerlerinde böyle bir sorun yaşanmıyor” ifadesini kullandı.
Chissell Porreca da, “Bütün battaniyelerimizi aldık ve ısınabilmek için birlikte uyuduk. Telefonlarımızı araçlarımızda şarj ettik ve bugün uyandığımızda suyun kesik olduğunu gördük.”
Su, elektrik ve ısıtıcıları olmayan bazı Texaslılar su bulmak ve sıcak kalabilmek için alternatif yollar arıyor. Houston’da yaşayan Greg Murphy propan gazı satıcısında tüplerini dolduruyor. Murphy bu tüpler sayesinde evindeki mangalı, ısınmak ve yemek pişirmek için kullanıyor.
Murphy, “Şu an ısınabilmenin yollarından biri bu. Birçok evde şömine yok, olanlar için yeterli miktarda yakacak odun da şu an yok. Bu yüzden propan gazı şimdilik en iyi seçenek” diye konuştu.
32 yaşındaki Candice Allen’in haftada en az iki ya da üç kez diyalize bağlanması gerekiyor. Allen, kanındaki toksinlerden arınabilmek için suyun çok önemli olduğunu söylüyor.
Allen, “Elektrik gerekiyor ama su da gerekiyor. Bu koşullarda diyaliz mümkün değil” dedi.
Hava sıcaklığının günlerce sıfırın altında kaldığı Texas’ta Vali Gregg Abbott, ellerindeki tüm enerji kaynaklarının hasar gördüğünü söylüyor.
Vali Abbott, “Gerek rüzgar ya da güneş enerjisi gibi alternatif sistemler gerek gaz ve kömüre dayalı geleneksel sistemlerin tümü kilitlendi. Bazıları donma nedeniyle bazıları da arızalar yüzünden çalışamaz hale geldi” diye konuştu.
Eyaletin en büyük elektrik tedarikçisi Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi, milyonlarca hanede yaşanan elektrik kesintisinin aşamalı olarak giderilmeye başladığını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin Texas’a jeneratör ve dizel desteğinin yanı sıra su, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini söyledi.