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Amerika’da Kiralarda Önemli Artış

20.02.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın en kalabalık 50 bölgesinde kiralar Aralık 2020 ve 2021’e kıyasla ortalama yüzde 19.3 arttı. Söz konusu kira artışları iki odalı ve daha küçük daireler için geçerli

Amerika’da Kiralarda Önemli Artış

Amerika’nın en kalabalık 50 bölgesinde kiralar Aralık 2020 ve 2021’e kıyasla ortalama yüzde 19.3 arttı.

Söz konusu kira artışları iki odalı ve daha küçük daireler için geçerli.

Miami’de kiralar ortalamanın da üzerinde, yüzde 49.8 artmış durumda.

Florida’da diğer kentlerde Tampa, Orlanda, Jacksonville’le San Diego, Las Vegas, Austin ve Memphis kentlerinde artış yüzde 25’in üzerinde.

Kiralardaki artış ülkede rekor düzeydeki enflasyonu arttıran etkenlerden.

Ekonomistler kiralardaki artışın enflasyona etkisinden endişeli. Kira sözleşmelerindeki artışlar tüketici fiyat endeksini etkiliyor ve bu da enflasyonu ölçmek için kullanılan bir veri.

Amerika’da enflasyon yüzde 7.5’la son 40 yılın zirvesinde.

Bazı ekonomistler salgın nedeniyle oluşan tedarik zincirindeki sorunların geçmesiyle enflasyonun düşmesini beklerken, kira artışlarının yıl sonuna kadar enflasyonu yüksek seviyede tutabileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar kiralardaki yüksek artışa birçok faktörün neden olduğu görüşünde.

Ülke genelindeki konut sıkıntısı ve genç yetişkin nüfusun azalmayan talebi bunlardan bazıları.

Resmi verilere göre Amerika’da kiralanabilecek boş daire oranı 2021’in son çeyreğinde yüzde 5.6’ya düştü. Bu da 1984’den bu yana en düşük oran.

Bu arada satılık evler de rekor düzeyde düşük. Bu da ev fiyatlarının fazla şekilde artmasına ve gelirleri yüksek olsa da bazı kiracıların kiracı olarak kalmalarına neden oluyor.

Amerika’da sadece iki eyalet California ve Oregon’da kira kontrol yasaları bulunuyor. Arizona gibi bazı eyaletlerde ise ev sahiplerinin istediklerini kısıtlamak sınırlı.

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