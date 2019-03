Amerika’da Kızamığın Önüne Geçilemiyor

Yaklaşık 20 yıl önce kökü kurutulan kızamık vakaları Amerika’da yeniden hortladı. Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi 2019 yılının başından bu yana yani sadece son iki buçuk ayda 228 yeni kızamık vakasının görüldüğünü açıkladı. Merkez, bu hızla bu yıl kızamık görülen hasta sayısının 2014’teki vakaları da aşabileceğini açıkladı. Bu sayı 2014’te 667’ydi. 2017’de tüm yıl boyunca görülen vaka sayısı da 372’ydi.

Kızamığın görüldüğü California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, New Jersey, New York, Oregon, Texas ve Washington’a son olarak New Hampshire eyaleti katıldı.

Salgının olduğu eyaletler kendi önlemlerini almaya çalışıyor. New York eyaletinde federal bir yargıç, aşısız olan 40 çocuğun eğitim gördükleri okullara gitmelerini engelleyen yasağı sürdürme kararı aldı.

Eyaletin Rockland ilçesinde görülen salgın nedeniyle 40 çocuk geçen Aralık ayından beri eğitim göremiyordu. Rockland Sağlık Müdürlüğü, aşılanma oranı yüzde 95’in altında olan okullarda okuyan aşısız çocukların evde kalması gerektiğine hükmetmişti. Aşı karşıtı ailelerse bu yasağın dini gerekçeleri ihlal ettiğini öne sürerek dava açmıştı. Rockland’da 2018’in Ekim ayından bu yana 145 kızamık vakası tespit edildi. Salgın daha çok, İsrail’i ziyaretlerinde kızamık kapan ve aşı oranının düşük olduğu Ortodoks Yahudi cemaati içinde baş gösterdi.