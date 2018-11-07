Amerika'da Kongrede Artık İki Müslüman Kadın Var

Omar son olarak başörtüsüyle bir dergiye verdiği röportajda, “Ben siyahi bir müslümanım. Seçimlerde yarışmaya karar verdim çünkü ben de, temsili demokrasinin ne olduğunu göstermek isteyen, etrafımdaki bir sürü insandan biriydim” dedi.

Bir diğer kadın aday Tlaib’in seçim zaferi de sürpriz olmadı. Tlaib, Michigan’dan Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başardı.

Omar, daha önce Amerika Kongresi’ne girmeyi başaran ilk müslüman aday olan Keaith Ellison’un da seçildiği ve Demokratların güçlü olduğu Minesota eyaletinin, Minneapolis bölgesinden seçime girdi.

37 yaşındaki İlhan Omar ve 42 yaşındaki Rashida Tlaib Demokrat parti adayı olarak girdikleri seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliği kazandılar. İki kadın aday da Başkan Trump’ın göçmenlik karşıtı politikaları karşısında göçmen haklarını savunan bir kampanya gerçekleştirdiler.

Somalili bir göçmen ve Filistinli bir göçmenin kızı, Salı günü yapılan ara seçimlerle birlikte Amerika’da tarihe geçtiler ve Amerika Kongresine seçilen ilk müslüman kadınlar oldular.

Trump’ın kısıtlayıcı göçmenlik politikalarına karşı çıktı, ulusal sağlık sistemine destek verdi ve ICE olarak bilinen ve göçmenleri sınırdışı eden kolluk gücünü lağvetmek istediğini söyledi.

Omar ilerici görüşlere sahip siyasi bir kimlik yarattı. Ücretsiz eğitim ve barınma konularına destek verdi ve ceza adaleti reformu çağrısı yaptı.

Daha önceleri Omar, çeşitli organizasyonlarda görev aldı, Minneapolis şehri yöneticilerinin karar alıcı kadrolarında çalıştı ve Afrikalı Amerikalıların haklarını savunan bir sivil toplum örgütünde liderlik yaptı.

Omar, 2016 yılında eyalet meclisinde yer aldı ve ülkede bir mecliste koltuk kazanan ilk Somali kökenli Amerikalı oldu.

Rashida Tlaib

​Rashida Tlaib, Detroit’te Filistinli bir göçmenin 14 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Tlaib, bir müslüman olarak seçim kazanarak tarih yazmak amacıyla yarışa girmediğini söylüyor.

Ağustos ayında bir televizyon kanalına verdiği röportajda, “Adaletsizlliğe karşı olduğum ve oğullarımın müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorguladıklarını gördüğüm için seçim yarışına girdim. Asla kenarda durup kaderini bekleyen biri olmadım” dedi.

Omar gibi Tlaib de ilk olarak yerel meclise girdi ve Michigan eyaletinde 2008 yılında yerel meclise seçilen ilk kadın olmuştu.

Ağustos ayında Demokrat John Conyers’ten boşalan koltuk için girdiği aday adaylığı yarışını kazandı. John Conyers uzun yıllardır Demokrat parti adına seçilen bir isimdi önde gelen liberal bir isimdi ama geçen yıl Aralık ayında hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa etmişti.

Karşısında Cumhuriyetçi bir aday olmayan Tlaib için seçimler bir nevi formalite oldu.

Onun seçim bölgesi de Afrika kökenli Amerikalıların ve müslümanların yaşadığı bir bölge.