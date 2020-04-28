Amerika'da Köpekte İlk Corona Vakası

Amerika’da ilk kez bir köpeğin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. North Carolina’nın Chapel Hill kentinde tamamı virüse yakalanan ailenin köpeklerinin de pozitif çıkması, Amerika’da bilinen ilk evcil köpekte görülen Corona virüsü vakası olduğu belirtiliyor.

Amerikan NBC kanalı, köpeğe de test yapılmasının Duke Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmanın parçası olduğunu bildirdi.

USA Today gazetesi köpeğin sahibi Heather McLean’in Duke Üniversitesi’nde çocuk doktoru olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan McLean ailesi, Winston adındaki pug cinsi köpeklerinin sık sık öksürdüğünü fark ettiklerini anlattı.

Heather McLean, yine kendisiyle aynı hastanede acil servis doktoru olan eşi ve oğulları ve kızları hastalığı hafif semptomlarla atlatınca, Duke Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Viroloji Uzmanı Dr. Chris Woods tarafından yürütülen çalışmada Nisan ayı başından itibaren eve gelen araştırmacılar her hafta McLean ailesine Corona testi yaptı. İlk ziyarette, evdeki iki köpek ve bir kediye de test yapıldı.