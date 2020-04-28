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Amerika'da Köpekte İlk Corona Vakası

28.04.2020 23:28 | Son Güncelleme

Amerika’da ilk kez bir köpeğin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. North Carolina’nın Chapel Hill kentinde tamamı virüse yakalanan ailenin köpeklerinin de pozitif çıkması, Amerika’da bilinen ilk evcil köpekte görülen Corona virüsü vakası olduğu belirtiliyor

Amerika'da Köpekte İlk Corona Vakası

Amerika’da ilk kez bir köpeğin Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. North Carolina’nın Chapel Hill kentinde tamamı virüse yakalanan ailenin köpeklerinin de pozitif çıkması, Amerika’da bilinen ilk evcil köpekte görülen Corona virüsü vakası olduğu belirtiliyor.

Amerikan NBC kanalı, köpeğe de test yapılmasının Duke Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmanın parçası olduğunu bildirdi.

USA Today gazetesi köpeğin sahibi Heather McLean’in Duke Üniversitesi’nde çocuk doktoru olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan McLean ailesi, Winston adındaki pug cinsi köpeklerinin sık sık öksürdüğünü fark ettiklerini anlattı.

Heather McLean, yine kendisiyle aynı hastanede acil servis doktoru olan eşi ve oğulları ve kızları hastalığı hafif semptomlarla atlatınca, Duke Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Viroloji Uzmanı Dr. Chris Woods tarafından yürütülen çalışmada Nisan ayı başından itibaren eve gelen araştırmacılar her hafta McLean ailesine Corona testi yaptı. İlk ziyarette, evdeki iki köpek ve bir kediye de test yapıldı.

Pug cinsi Winston adlı köpek Corona pozitif çıkarken diğer köpeğin ve evdeki kedinin testi negatif çıktı. Ailenin bir diğer evcil hayvanı olan kertenkeleye ise test yapılmadı.

CBS televizyonuna konuşan ailenin 17 yaşındaki oğlu Ben McLean, normalde testlerin elbette insanlar için olduğunu, evdeki evcil hayvanlara test yapılmasının sadece yapılan araştırma kapsamında olduğunu söyledi.

Amerika’da geçen hafta New York’ta iki evcil kedide Corona virüsü tespit edilmişti. Bunlar, ABD’de evcil hayvanlar arasındaki ilk Corona vakaları olarak kayıtlara geçti.

USA Today gazetesi ABD Veterinerler Derneği ve birçok veterinerin Corona virüsünün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığı yönünde ellerinde bir kanıt olmadığını yazdı.

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