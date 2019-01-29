HABER

Amerika'da Kutup Soğukları Yaşanıyor

29.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

Kutuplar üzerinden gelen aşırı soğuklar Amerika’nın büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başladı. Hissedilen hava sıcaklıklarının eksi 40-50 derecelere düşmesi bekleniyor

Amerika'da Kutup Soğukları Yaşanıyor

Kutuplar üzerinden gelen aşırı soğuklar Amerika’nın büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başladı.

Ülkenin ortabatı bölgelerinde sıcaklıklar eksi 20 derecelere kadar düştü.

Evsizler için barınaklar açılırken, yüzlerce okul da tatil ilan edildi.

Atlanta havaalanında da, kentte Pazar günü yapılacak ve yılın en önemli spor etkinliklerinden Süper Kupa’dan önce yüzlerce uçuş iptal edildi.

Ortabatı’daki eyaletler, kutup soğuklarından en çok etkilenen bölgeler olacak.

Esen sert rüzgarlarla Chicago ve çevresinde hissedilen hava sıcaklığının eksi 46 olması bekleniyor.

Wisconsin ve Illinois eyaletlerinde de yoğun kar yağışı olmuş, Wisconsin’de kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşmıştı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi uzmanları, aşırı soğuklarda 10 dakika dışarıda durmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşırı soğuklar, Kuzey Kutbu üzerinde gezen soğuk hava kütlesinin güneye, Amerika üzerine ilerlemesi sonucu yaşanacak.

Washington kenti, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde de 5 santimetreye kadar kar yağması bekleniyor.

Buzlanma nedeniyle Delta Havayolları, Atlanta’da 170 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Chicago’da bulunan Midway Uluslararası Havaalanı’nda uçuşların yarısı iptal edildi.

Pek çok eyalette de, aşırı soğuklar nedeniyle acil durum ilan edildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Pekin’den ABD’ye ‘Huawei’e Baskıyı Durdur’ ÇağrısıPekin’den ABD’ye ‘Huawei’e Baskıyı Durdur’ Çağrısı
29 Ocak Amerikan Basınından Özetler29 Ocak Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton Suriye'yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.