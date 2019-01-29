Amerika'da Kutup Soğukları Yaşanıyor

Kutuplar üzerinden gelen aşırı soğuklar Amerika’nın büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başladı.

Ülkenin ortabatı bölgelerinde sıcaklıklar eksi 20 derecelere kadar düştü.

Evsizler için barınaklar açılırken, yüzlerce okul da tatil ilan edildi.

Atlanta havaalanında da, kentte Pazar günü yapılacak ve yılın en önemli spor etkinliklerinden Süper Kupa’dan önce yüzlerce uçuş iptal edildi.

Ortabatı’daki eyaletler, kutup soğuklarından en çok etkilenen bölgeler olacak.

Esen sert rüzgarlarla Chicago ve çevresinde hissedilen hava sıcaklığının eksi 46 olması bekleniyor.

Wisconsin ve Illinois eyaletlerinde de yoğun kar yağışı olmuş, Wisconsin’de kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşmıştı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi uzmanları, aşırı soğuklarda 10 dakika dışarıda durmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşırı soğuklar, Kuzey Kutbu üzerinde gezen soğuk hava kütlesinin güneye, Amerika üzerine ilerlemesi sonucu yaşanacak.

Washington kenti, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde de 5 santimetreye kadar kar yağması bekleniyor.

Buzlanma nedeniyle Delta Havayolları, Atlanta’da 170 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Chicago’da bulunan Midway Uluslararası Havaalanı’nda uçuşların yarısı iptal edildi.

Pek çok eyalette de, aşırı soğuklar nedeniyle acil durum ilan edildi.

