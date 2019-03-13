'Amerika'da Liselerde Irkçılık Yükselişte'

Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre lise öğrencileri arasındaki siyasal kutuplaşma ve ırkçılık ülke genelinde yaygınlaştı. Araştırmayı yapan uzmanlara göre, Başkan Donald Trump da çeşitli söylemleriyle bu sorunu daha ağırlaştırdı.

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde (UCLA) yapılan araştırma kapsamında Amerika genelinde 505 lisenin müdürleriyle bir anket yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre, müdürlerin yüzde 60’ı okullarındaki öğrencilerinin göçmen karşıtı ifadeler kullandığını belirtti. Farklı etnik grupları kötüleyen öğrencilerinin olduğunu belirten müdürlerin oranının ise yüzde 80 olduğu kaydedildi.

‘Trump Çağında Okullar ve Toplum’ başlıklı raporun ana yazarı profesör John Rogers orta öğretim kurumlarındaki bu artan gerginliğin sadece Başkan Donald Trump’ın söylemleri ve eylemlerinden kaynaklanmadığını ancak Trump başkanlığı döneminin bir özelliği olduğunu belirtiyor.

Trump destekçisi öğrencilerle liberal görüşlü öğrenciler arasında çıkan sözlü ve fiziksel kavgalara dikkat çekilen raporda, liselerde opioid bağımlılığı ve silahlı saldırıların da başta gelen sorunlar arasında olduğu belirtildi.

