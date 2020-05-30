Amerika'da Mektupla Oy Kullanma Tartışması

Seksen milyondan fazla takipçisi olan Başkan Donald Trump, posta yoluyla oy kullanmayla ilgili düşüncelerini de yine her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden paylaştı. Trump ‘Posta yoluyla oy kullanmak büyük ölçüde hileli olacaktır. Başka türlü olamaz’ dedi. Posta kutularının çalınabileceğini, yasadışı oy pusulaları basılabileceğini hatta sahte imzalar atılabileceğini iddia etti, ‘Seçim şikeli olacak’ ifadesini kullandı. Twitter’sa Trump’ın bu paylaşımlarına tepkisiz kalmadı.’

Trump kayıtlı seçmenlerine posta sistemi üzerinden oy pusulası gönderen Michigan ve Nevada eyaletlerini, federal kaynakları askıya almakla tehdit etti: “Hayır, bu iş mektupla yapılmamalı. Yerinde oy kullanmalısınız. Ve seçmen kimliğiniz olmalı. Seçmen kimliğiniz varsa oy kullanabilirsiniz.”

Başkan Donald Trump ise buna karşı olanların başında: “Mektupla oy kullanımı çok tehlikeli. Büyük sahtekarlık ve hukuksuzluğa yol açıyor.”

Zamanında aşı bulunamadığı takdirde birçok Amerikalı 3 Kasım’da başkanlık seçimi için sandığa gittiğinde sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına inanıyor. Corona virüsü salgını sırasında mektupla oy kullanımı, Amerikan siyasetinde şu sıralarda önemli bir tartışma konusuna dönüştü.

Twitter, ABD Başkanı'nın iki mesajına “bilgi doğrulama’’ etiketi koydu.

Twitter ilk kez bir ülke liderinin paylaşımına teyit uyarısı koymuş oldu. Başkan Donald Trump’sa bu uyarının hemen ardından sosyal medyayı, yeni düzenlemeler getirmekle hatta kapatmakla tehdit etti.

Trump, sosyal medya platformlarını, kullanıcılarının yaptığı paylaşımların sorumluluğundan koruyan yasanın yeniden değerlendirilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Uzmanlar şu ana kadar mektupla oy kullanmada sahtekarlığın çok seyrek olduğunu belirtiyor. Demokratlar salgının seçmenleri sandıktan uzak tutmasından kaygı duyuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Namcy Pelosi, “Seçimde posta yoluyla oy kullanılması için daha fazla finansman istiyoruz,” diyor.

Trump posta yoluyla oy kullanmanın yalnızca Demokratlar’a yarar sağlayacağını belirtmiş ve bunun Cumhuriyetçi bir başkanın asla seçilmeyeceği anlamına geldiğini kaydetmişti.

Köşe yazarı George Will, "Demokratlar kendi seçmenlerinin posta yoluyla oy kullanmaya daha meyilli olduğunu ve bunun oy kullanmayı daha kolay hale getirdiğini düşünüyor. Cumhuriyetçiler muhtemelen bu tarz engellerin az coşkulu seçmeni evde tutmak için bir çeşit filtre görevi gördüğünü düşünüyor,” diyor.