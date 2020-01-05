Amerika'da Nefret Suçları 2019'da Arttı

Amerika’da nefret suçlarındaki artış 2018’de olduğu gibi 2019’da da arttı. Ülkenin en büyük 5 kentindeki artış oranı iki rakamlı. Özellikle New York, Los Angeles ve Chicago’daki artış 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en üst seviyede. Serhan Akif Akyıldız’ın haberi.

Amerika’da nefret suçlarında 2019 yılında ülkenin en büyük 5 kentinde iki rakamlı artışlar görüldü.

California Üniversitesi’nin yaptığı araştırma bunu ortaya koyuyor.

Ülkenin en büyük 3 kenti, New York, Los Angeles ve Chicago’da artış 11 Eylül saldırılarından bu yana en üst seviyede.

Nefret ve Aşırılık Araştırma Merkezi’ne göre bu suç türünün hedefinde en fazla Yahudi toplumu var.

New York’ta 2019 yılında 415’le 2001’den bu yana en fazla nefret suçu işlendi. Bu sayı geçen yıl 361’di. Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı nefret suçları 2013’e kıyasla yüzde 20 arttı.

New York’un ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Los Angeles’ta da nefret suçları artışta. Dünya sinemasının merkezi olarak nitelenen Los Angeles’ta 309’la 2001’den bu yana en fazla nefret suçu işlendi.