Amerika’da Normale Dönme Çabaları Vaka Sayısını Arttırdı mı?

Corona virüsüyle ilgili vaka ve can kaybı sayısında dünyanın açık ara lideri konumundaki Amerika’da bu konuda bir milat daha aşıldı, hayatlarını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Georgia eyaletinin bir ay önce başlattığı normale dönme adımları zamanla bütün eyaletlere yayıldı.

50 eyaletin tamamı farklı uygulamalarla bu konuda adımlar atmış durumda.

Peki, uzmanların çoğu tarafından zamanlaması eleştirilen bu adımlar virüsle ilgili verilerde bir değişikliğe neden oldu mu? Vaka sayısı azaldı mı, yoksa arttı mı? Rakamlar genel olarak arttığını ortaya koyuyor.

Buna göre 20 eyalette vaka sayısı yükselişte, 10 eyalette azalma, geri kalanlarda ise sabit bir durum söz konusu.

Normale dönüş konusunda ilk adımı atan Georgia’da iki haftalık düşüşün ardından yüzde 21’lik bir artış söz konusu.

Güney Carolina’da ise haftalık artış yüzde 42’yi bulmuş durumda.

Bununla birlikte ülke geneline bakıldığında vaka sayısında yüzde 0,8’lik bir azalma dikkat çekiyor.

Bunda bir ara Amerika’da vaka ve can kaybı sayısında açık ara önde olan New York ve Washington eyaletlerindeki rakamların önemli oranda düşmesinin etkisi büyük.