Amerika’da Normale Dönme Çabaları Vaka Sayısını Arttırdı mı?

Corona virüsüyle ilgili vaka ve can kaybı sayısında dünyanın açık ara lideri konumundaki Amerika’da bu konuda bir milat daha aşıldı, hayatlarını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.
Georgia eyaletinin bir ay önce başlattığı normale dönme adımları zamanla bütün eyaletlere yayıldı.
50 eyaletin tamamı farklı uygulamalarla bu konuda adımlar atmış durumda.
Peki, uzmanların çoğu tarafından zamanlaması eleştirilen bu adımlar virüsle ilgili verilerde bir değişikliğe neden oldu mu? Vaka sayısı azaldı mı, yoksa arttı mı? Rakamlar genel olarak arttığını ortaya koyuyor.
Buna göre 20 eyalette vaka sayısı yükselişte, 10 eyalette azalma, geri kalanlarda ise sabit bir durum söz konusu.
Normale dönüş konusunda ilk adımı atan Georgia’da iki haftalık düşüşün ardından yüzde 21’lik bir artış söz konusu.
Güney Carolina’da ise haftalık artış yüzde 42’yi bulmuş durumda.
Bununla birlikte ülke geneline bakıldığında vaka sayısında yüzde 0,8’lik bir azalma dikkat çekiyor.
Bunda bir ara Amerika’da vaka ve can kaybı sayısında açık ara önde olan New York ve Washington eyaletlerindeki rakamların önemli oranda düşmesinin etkisi büyük.
Ülkenin batısındaki Washington eyaletinde düşüş yüzde 50’yi bulmuş durumda.
Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezi eyaletlerin normale dönme adımları atması için ilk aşamada 14 gün boyunca vaka sayısının azalması gerektiğini vurguluyor. Bu kritere Mayıs ayının son haftası itibarıyla 15 eyalet uyuyor.
Ancak eyaletlerin normale dönme çabasıyla birlikte kameralara yansıyan bazı görüntüler virüsün yeniden tırmanış yapabileceği kaygılarını gündeme getirdi.
Görüntülerle birlikte uzmanlar hemen uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü ilk dalga içinde yeni bir zirve olabileceğini belirtti. Beyaz Saray Corona Virüsü’yle Mücadele Ekibi’nin başındaki isim Deborah Birx de endişelerini dile getirmeyi ihmal etmedi: “Eğer yaklaşık iki metre mesafenizi korursanız, dışarı çıkabilirsiniz, dışarda olabilirsiniz, golf oynayabilirsiniz, tenis oynayabilirsiniz, kumsala gidebilirsiniz. Bu sizin alanınız, unutmayın. Korumanız gereken mesafe.”
Evlerinden çıkmaya başlamakla birlikte Amerikan halkı uzmanların sürekli uyardığı ve sonbaharda beklenen ikinci dalgayla ilgili hazırlıklarını da yapıyor gibi.
Yapılan bir anket halkın yüzde 62’sinin baharla birlikte grip aşısı olmayı planladığını ortaya koydu.
Bununla birlikte Corona aşısı bulunması durumunda bu aşıyı olacaklarını belirtenlerin oranı yüzde 49.
Uzmanlar da bu konuda güven sorununa dikkat çekiyor.
Chicago Üniversitesi'nden Caitlin Oppenheimer, “Bu, muhtemel aşının yan etkileri konusunda hala endişeler olduğunu ortaya koyuyor,” diyor.
Anlaşılan Amerikalılar piyasada kendini kanıtlamış grip aşısına, yıl sonuna yetişebileceği belirtilen muhtemel Corona aşısından daha fazla güveniyor.
Aşı yıl sonuna yetişsin ya da yetişmesin, İlaç ve Gıda Dairesi Başkanı Stephen Hahn normale dönme çabalarıyla birlikte yeni dönemde yapılması gerekenleri özetliyor gibi,,, sosyal mesafenizi koruyun, elinizi sürekli yıkayın, maskenizi takın...