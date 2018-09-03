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Amerika'da Opioid İlaç Bağımlılığı Artıyor

03.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

Amerika'da bağımlılık yaratan madde kullanımı giderek artıyor. Hastalıkları Kontrol Merkezi CDC'nin yayınladığı yeni veriler, 2016 yılında 40 binden fazla Amerikalı'nın aşırı dozda opioid yani afyon bazlı ilaçlar yüzünden öldüğünü ortaya koyuyor

Amerika'da Opioid İlaç Bağımlılığı Artıyor

Amerika'da bağımlılık yaratan madde kullanımı giderek artıyor. Hastalıkları Kontrol Merkezi CDC'nin yayınladığı yeni veriler, 2016 yılında 40 binden fazla Amerikalı'nın aşırı dozda opioid yani afyon bazlı ilaçlar yüzünden öldüğünü ortaya koyuyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 25'ten fazla artışa işaret ediyor. Opioid kriziyle mücadele etme sözü veren Başkan Trump, meselenin kamu sağlığı açısından acil durum haline geldiğini söyledi. Amerika'nın Sesi'nden Greta Van Susteren, Amerika'da opioid ilaç bağımlılığına karşı açılan savaşın nasıl gittiğini inceledi.

Opioid ilaç bağımlılığı, tüm Amerika'yı etkileyen bir salgın haline geldi.

Amerika'da her gün ortalama 115 kişi, afyon bazlı ilaçların aşırı dozda kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunlar arasında yasadışı olan eroinin yanısıra kullanımı yasal olan ve reçeteyle satılan oksikodon gibi ağrı kesici ilaçlar da var.

Washington Post muhabiri Katie Zezima, ”Ağrı kesiciler, 2000'li yılların ortalarında dikkat çekmeye başladı. Alınan bazı önlemler sayesinde bu ilaçları bulmak zorlaştı. Ancak aynı zamanda çok sayıda kullanıcı zaten bu ilaçların bağımlısı haline gelmişti. Bağımlılar, ilaçlara erişimleri kesilince eroine yöneldi. Uyuşturucu kartelleri devreye girdi ve sokaklara eroin pompaladı. Eroin bulmak kolaylaşınca hap alamayanlar uyuşturucu kullanmaya başladı,” diyor.

Travis Rieder, geçirdiği motosiklet kazasından sonraki iyileşme sürecinde opioid yoksunluğu sendromunun acısını çok çekmiş. Rieder, esas meselenin bu ilaçlar olmadığı görüşünde: ”Motosiklet kazasında ayağım parçalanmıştı. Çok şiddetli acı çekiyordum. Ağrı kesiciye ihtiyacım vardı. Ağrı tedavisi gerekiyordu. Ancak uzun vadede ağrı sorunum için gereken tedavi uygulanmadı, sorun da bundan kaynaklandı.”

Başkan Trump'ın Uyuşturucu Bağımlılığı ve Opioid Krizi Komisyonu'ndan Pam Bondi, meselenin birkaç farklı yönden çözülmesi gerektiği görüşünde.

Florida Eyalet Savcısı Pam Bondi, ”Her cephede savaşmalıyız. Ben savcıyım, bu nedenle uyuşturucunun sokaklardan uzaklaştırılması için gereken önlemlerin alınmasından yanayım, bu önemli. Ancak işe en ön cepheden başlamalıyız, örneğin çocukların bilinçlendirilmesinden başlayabiliriz çünkü uyuşturucu meselesi çok farklı bir hal almaya başladı,” diyor.

Uzmanlar, yasal ve yasadışı opioidlere karşı başlatılan mücadelenin henüz istenen etkiyi göstermediğini, çünkü kullanıcıların istedikleri ilaçlara erişim sağlayamamaları durumunda genellikle daha ölümcül olan seçeneklere yöneldiklerini söylüyor.

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