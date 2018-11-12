Amerika Savaş Muharipleri Günü’nde orduda görev yapmış kişiler hatırlanıyor.

Gün dolayısıyla bazı bölgelerde geçit törenleri düzenlendi.

Başkan Donald Trump Paris’ten attığı tweet mesajında “Savaş Muharipleri Günü’nde Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100.yılında Amerika için savaşan ve üniformayı giyip ulusumuzu güvende tutan cesur kahramanları onurlandırıyoruz” dedi.

Eski başkan Barack Obama da mesajında, “Bütün savaş muhariplerine ve ailelerine teşekkürler. Sizin hizmetiniz ve fedakarlığınıza eşdeğer bir övgü yok” dedi.

Obama, “Fakat hepimiz sizin korumaya yardım ettiğiniz değerleri yaşatmak için en iyisini yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Amerika’da Savaş Muharipleri Günü daha önce Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin anılması için ‘Ateşkes Günü’ olarak anılıyordu. Ancak Kongre 11 Kasım’ın geleneksel olark hatırlanması için 1926 bir karar aldı.

Amerika’da 1938’den buyana da her 11 Kasım ulusal tatil. Bu yılın ayrıcalığı da haftasonu tatiline de denk gelmesi.

