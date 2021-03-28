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Amerika’da Seçim Yasası Tartışması

28.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da Georgia Kongresi'nde yapılan seçimlerle ilgili değişikliğin hemen Georgia Valisi tarafından imzalanıp yürürlüğe girmesi ülkede demokrasi tartışmalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşımış durumda

Amerika’da Seçim Yasası Tartışması

Amerika’da Georgia Kongresi'nde yapılan seçimlerle ilgili değişikliğin hemen Georgia Valisi tarafından imzalanıp yürürlüğe girmesi ülkede demokrasi tartışmalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşımış durumda.

Demokratlar seçim yasasında yapılan değişikliğin özellikle seçmenlerin haklarına darbe olduğunu belirtiyor ve bunun eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimleriyle ilgili yalanları nedeniyle düzenlendiğini kaydediyor.

Başkan Joe Biden da gelişmelere tepkili. Biden, Georgia eyaletinin kararını Adalet Bakanlığı’nın incelediğini belirtti.

Federal yönetimin durumla ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı bu incelemenin ardından netleşecek.

Bu arada Temsilciler Meclisi’nde seçmen haklarıyla ilgili kabul edilen iki yasa tasarısı hala Senato’nun henüz gündemine gelmedi.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokrat Parti’den bazı senatörler bu iki yasa tasarısına karşı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın önce kendi partisinde birlikteliği sağlaması ardından da 10 Cumhuriyetçi senatörün desteğini kazanması gerekiyor.

Ancak böyle bölünmüş siyasi ortamda 10 Cumhuriyetçi senatörün seçim yasaları konusunda Demokratlar’a destek vermesinin oldukça zor olduğu yorumları yapılıyor.

Georgia’da kabul edilen yasayla oy kullanma kuyruğunda bekleyenlere su vermek bile yasak hale gelmiş durumda.

Georgia’nın Demokrat senatörü Raphael Warnock durumun acil olduğunu belirtti ve demokrasinin tehlikede olduğu mesajını verdi.

2020 Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Biden eski Başkan Donald Trump’a üstünlük sağlamış, eyaletten yıllar sonra da ilk defa iki Demokrat senatör seçilmişti.

Georgia’daki seçimlerde sonuçlar Cumhuriyetçiler’in isteğiyle toplamda 3 defa sayılmıştı.

Trump’ın eyaletteki seçim sonucunu değiştirmek istediği telefon konuşması medyaya yansımıştı.

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