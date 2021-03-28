Amerika’da Seçim Yasası Tartışması

Amerika’da Georgia Kongresi'nde yapılan seçimlerle ilgili değişikliğin hemen Georgia Valisi tarafından imzalanıp yürürlüğe girmesi ülkede demokrasi tartışmalarını bir kez daha gündemin üst sıralarına taşımış durumda.

Demokratlar seçim yasasında yapılan değişikliğin özellikle seçmenlerin haklarına darbe olduğunu belirtiyor ve bunun eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimleriyle ilgili yalanları nedeniyle düzenlendiğini kaydediyor.

Başkan Joe Biden da gelişmelere tepkili. Biden, Georgia eyaletinin kararını Adalet Bakanlığı’nın incelediğini belirtti.

Federal yönetimin durumla ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacağı bu incelemenin ardından netleşecek.

Bu arada Temsilciler Meclisi’nde seçmen haklarıyla ilgili kabul edilen iki yasa tasarısı hala Senato’nun henüz gündemine gelmedi.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokrat Parti’den bazı senatörler bu iki yasa tasarısına karşı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın önce kendi partisinde birlikteliği sağlaması ardından da 10 Cumhuriyetçi senatörün desteğini kazanması gerekiyor.