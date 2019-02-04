Amerika'da Seçimlere ”Dışarıdan” Girenlerin Şansı Var Mı?

1865 yılında sona eren Amerikan İç Savaşı'ndan bu yana Amerikan siyasetini iki partili sistem şekillendiriyor. Ancak kısa süre önce bağımsız olarak 2020 başkanlık yarışına katılabileceğinin sinyallerini veren kahve zinciri Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz gibi siyasete ”dışarıdan” katılan birçok aday, Amerikan siyasetinin bel kemiğini oluşturan iki partili sistemi değiştirmeyi amaçladı. Bağımsız adaylar farklı siyasi ve sosyal tabakalardan gelseler de hepsi, ortak bir paydada birleşiyor: seçimlerde mutlak mağlubiyet. Amerikan başkanlık seçimlerine iki büyük partiden birinden değil, bağımsız olarak giren ve Seçiciler Kurulu'ndan oy almayı başarabilen bir aday çıkmasının üzerinden 50 yıldan uzun süre geçti. Irk ayrımcılığını savunan George Wallace ve Amerikan Bağımsız Partisi, katıldıkları 1968 başkanlık seçimlerinde Seçiciler Kurulu'ndan 46 oy almayı başarmıştı. Libertaryen Parti ise 1972 seçimlerinde Seçiciler Kurulu'ndan sadece bir oy almıştı. Hatta Libertaryen Parti adayı bu oyu ”kazanmamış,” Cumhuriyetçi Parti adayı Richard Nixon'ı desteklemesi beklenen bir Seçiciler Kurulu üyesinin oyunu kendisine vermesiyle almıştı.

George Wallace'tan bu yana en başarılı sayılabilecek bağımsız başkan adayı ise tıpkı Starbucks'ın patronu gibi milyarder bir işadamı olan Texaslı Ross Perot oldu. 1992 seçimlerine katılan Perot, halk oylarının yüzde 19'unu almış, ancak bu bile Seçiciler Kurulu'ndan bir oy bile almasına yetmemişti. Oy toplamada başarısız olmakla seçimler üzerinde etkili olmak arasındaysa çok büyük bir fark var. Bu nedenle Howard Schultz'un 2020 seçimlerinde aday olma olasılığı, bazı çevreler üzerinde ciddi tedirginlik yaratıyor. Perot Etkisi Texaslı işadamı Ross Perot'nun 1992 başkanlık yarışı üzerindeki etkisi, günümüzde bile hala tartışılıyor. Perot'nun kampanyası sırasında ağırlıklı olarak federal bütçe açığına yoğunlaşması, rakipleri Cumhuriyetçi George H.W. Bush ve Demokrat Bill Clinton'ı, bu mesele üzerinde, planladıklarından çok daha fazla kafa yormaya zorlamıştı. Ancak asıl soru, Perot'nun, yeniden seçilmeye çalışan George H.W. Bush'a gitmesi olası oyları çalıp Bill Clinton'ın seçilmesine yardımcı olup olmadığıyla ilgili.

Siyaset bilimcilerin büyük çoğunluğu, ”Bill Clinton, iki adayın katıldığı bir yarışı da zaten alırdı,” şeklinde düşünse de kimi Cumhuriyetçi Partililer, baba Bush'un ikinci dönem başkan seçilememesinden hala Ross Perot'yu sorumlu tutuyor. 2000 ve 2016 Seçimleri Oyları bölen bağımsız adaylar, 2000 ve 2016 başkanlık seçimlerinde de siyasi arenada oldukça aktif rol oynamıştı. 2000 yılındaki başkanlık seçiminin sonucunu belirleyen Florida eyaletinde Cumhuriyetçi George W. Bush ve Demokrat rakibi Al Gore arasındaki oy farkı, sadece 0,01 puandı. 2000 seçimlerine Yeşil Parti'nin adayı olarak giren tüketici hakları savunucusu Ralph Nader, ulusal çaptaki oyların yüzde 2,74'ünü kazanmıştı. Florida'da aldığı yüzde 1,63'lük oy oranıysa seçimin kaderini değiştirdi. Bu oran, bir başka yarışta belki de hiçbir etkili olmazdı. Ancak birçokları, Yeşil Parti'nin sol kanattaki oyları böldüğü, bunun da Al Gore'un Florida'da aldığı oy sayısını düşürdüğü görüşünde. 2016 seçimlerindeyse yine Yeşil Parti'nin adayı Jill Stein'ın Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania gibi kritik öneme sahip eyaletlerde Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçilme şansına büyük zarar verdiğine inananlar, çoğunlukta.