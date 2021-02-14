Amerika’da Sert Kış Koşulları

Amerika’da özellikle ülkenin batı kesiminde sert kış koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava koşulları nedeniyle yüzbinlerce kişi evlerinde elektrik bekliyor ve ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Oregon Valisi Kate Brown eyalette acil durum ilan etti.

Sert kış koşulları özellikle evsizleri olumsuz etkiliyor. Washington ve Oregon eyaletlerinde evsizleri soğuklardan korumak için sıcak barınaklar açıldı.

Bununla birlikte soğuk hava ve elektriklerin kesik olması çocukları durduramadı. Çocuklar kar yağışının tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

Meteoroloji yetkilileri bölgede soğuk ve kar yağışının hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini belirttiler.

Sadece ülkenin batısında değil, doğu kesiminde de sert kış koşulları etkili oluyor.

Başkent Washington’da hava sıcaklıkları eksi derecelerde.

