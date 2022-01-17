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Amerika’da Sert Kış Koşulları

17.01.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın ve Kanada’nın bazı bölümlerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Amerika’da kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü 2000’den fazla uçuş iptal edildi

Amerika’da Sert Kış Koşulları

Amerika’nın ve Kanada’nın bazı bölümlerinde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Amerika’da kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü 2000’den fazla uçuş iptal edildi.

Amerika’nın bazı güneydoğu eyaletlerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Virginia, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde olağanüstü durum ilan edildi.

Yetkililer iki gün boyunca kar yağışının ülkenin doğu bölgelerinde etkili olacağını bildiriyor.

New York ve Connecticut kentleri için de sel uyarıları yapılıyor.

Kanada’nın güneyi için özellikle New York eyaletiyle sınır olan Ontario eyaleti için kar fırtınası uyarısı yapıldı. Toronto’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Amerika’da Pazar günü sabah saatleri itibarıyla 2400 uçuş iptal edildi.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster halka yollardan uzak durma çağrısı yaptı.

Georgia Valisi Brian Kemp de kötü hava koşullarına eyaletin hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Bir süre önce yine Amerika’nın doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Virginia’da kar yağışı eyaletin önemli bir karayolunun nerdeyse bir gün kapalı kalmasına neden olmuş, binlerce kişi saatlerce araçlarında mahsur kalmıştı.

Mahsur kalanlar arasında Virginia’nın Demokrat sentörü Tim Kaine de vardı.

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