Amerika'da Sessiz Bir Şükran Günü

Corona virüsü salgınının yeniden artışa geçtiği Amerika’da bu yıl Şükran Günü faaliyetleri de büyük oranda kısıtlandı. Amerikalılar’ın büyük bir çoğunluğunun planladığı gibi Başkan Donald Trump ve seçilmiş başkan Joe Biden da bu yıl Şükran Günü’nü kalabalık buluşmalardan uzak geçirecek.

Demokrat Partili Eski Başkan Yardımcısı ve seçilmiş başkan Biden doğup büyüdüğü Delaware’de küçük sahil kenti Rehoboth‘daki yazlık evlerinde, eşi Jill ile birlikte kızları Ashley Biden ve damatları Howard Krein’i akşam yemeğinde ağırlayacak.

Biden ailesi Şükran Günü’nü daha önceki yıllarda geleneksel olarak Massachusetts kıyılarındaki Nantucket Adası’nda büyük bir aile buluşmasıyla kutluyordu. Biden dün yaptığı Şükran Günü konuşmasında, oğulları Beau’nun vefat ettiği 2015 yılı hariç son 40 yıldır Şükran Günü’nde mutlaka seyahet edip büyük bir aile buluşması yaptıklarının altını çizdi.

Biden konuşmasında oğullarını kaybettikleri yıl Şükran Günü’nde yaşadıkları yas ortamını, “Onsuz ilk Şükran Günü’nü hatırlıyorum, o boş sandalyeyi, o sessizliği. İnsanın nefesini kesiyor. Öyle bir durumda başka birşey düşünmek ve şükran sunmak gerçekten çok zor” sözleriyle ifade etti.