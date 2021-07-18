Amerika’da Sosyal Medya Tartışması

Son dönemde Corona vaka sayılarının önemli oranda artması üzerine ülkede dikkatler sosyal medyaya çevrildi. Bazı çevreler sosyal medyayı aşıyla ilgili yanlış bilginin yayılmasına katkı yapmakla suçluyor.

Sağlık Dairesi Başkanı aşı olanların maske takmasına gerek olmadığı yönündeki CDC tavsiyesine destek verdi ama sosyal medyayı aşıyla ilgili yanlış bilginin yayılmasına katkı yapmakla eleştirdi.

Sağlık Dairesi Başkanı Vivek Murthy, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada aşılanan kişilerin maskelerini çıkarmalarının vaka ve aşılama verilerine göre toplumlara esneklik sağlayacağını kaydetti.

Ülke genelinde vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 70 artmış durumda. Virüsün Delta çeşidi nedeniyle vaka sayısı günde ortalama 30 bine yükseldi. Hayatını kaybedenlerin günlük ortalama sayısı da çoğunluğu aşı olmamış kişiler, 250.

Murthy, sosyal medya şirketlerinin yanlış hikayelerle aşıların güvenliği ve etkinliğiyle ilgili yanlış bilgilendirmeye katkı yaptığını söyledi.

Murthy, teknoloji şirketleri tarafından olumlu adımlar atılmasına karşın bunun yeterli olmadığını kendilerine ve kamuoyuna da söylediklerini kaydetti.

Minnesota’nın Demokrat Senatörü Amy Klobuchar da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada sosyal medya şirketlerini aşıyla ilgili yanlış bilgilendirme konusunda yasal olarak sorumlu tutabilmek için yollar aradığını söyledi.

Springfield Belediye Başkanı Ken McClure da kendi bölgesinde düşük aşı rakamlarının sorumlularından birinin yanlış bilgilendirme olduğunu belirtti.

McClure CBS televizyonuna yaptığı açıklamada yanlış bilginin önemli ölçüde sosyal medya üzerinden yayıldığını vurguladı.

Başkan Joe Biden da konuyla ilgili olarak Facebook’un tavrı sorulduğunda, “insanları öldürüyorlar” şeklinde yanıt vermişti.

Facebook ise yayınladığı mesajda kendini savunmuş ve aşılarla ilgili resmi bilginin yayılmasına destek olduğunu açıklamıştı.

