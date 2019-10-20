Amerika’da Tatbikatta Kaza: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Amerika’da Georgia eyaletinde bir tatbikat sırasında meydana gelen kazada 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada olay sırasında askerlerin zırhlı araç içinde oldukları kaydedildi.
Bununla birlikte kazayla ilgili ayrıntı verilmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hayıtı kaybeden askerlerin olay yerinde ödükleri kaydedildi, diğer 3 askerin ise hastanede tedavi altına alındığı vurgulandı.
3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Tony Aguto, olayla ilgili “üzücü bir gün” ifadesini kullandı.
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