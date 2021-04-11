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Amerika’da Teğmen İki Polise Dava Açtı

11.04.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan ordusunda görevli siyah bir Teğmen trafik çevirmesi sırasına kendisine biber gazı sıkan ve silah doğrultan iki polis hakkında suç duyurusunda bulundu

Amerika’da Teğmen İki Polise Dava Açtı

Amerikan ordusunda görevli siyah bir Teğmen trafik çevirmesi sırasına kendisine biber gazı sıkan ve silah doğrultan iki polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay Aralık ayında Virginia eyaletinde gerçekleşti.

Polislerin kıyafetlerindeki kameradan Teğmen Caron Nazario’nun olay sırasında üniformalı olduğu dikkat çekiyor.

Nazario’nun dışarı çıkmaya korktuğunu söylemesi üzerine polislerden bir “korkmalısın” şeklinde ifade kullanıyor.

Polis raporuna göre Nazario’nun aracında geçici bir plaka vardı.

Elleri bağlanarak aracı aranan Nazario, neden kendisine karşı güç kullanıldığını sorduğunda yanıt olarak işbirliği yapmadığı söyleniyor.

Nazario, daha sonra kendisine suçlama yöneltilmeden serbest bırakılıyor.

Söz konusu iki polise, anayasal hakları ihlal etmek, saldırı, yasa dışı arama suçları yöneltildi.

Polislerin bağlı olduğu Windsor Polise Bölümü’nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

Dava, ülkede tam da azınlıklara yönelik polis şiddetinin tartışıldığı bir ortamda açıldı.

Eski polis memuru Derek Chauvin, şu sıralar George Floyd’un ölümüyle ilgili yargılanıyor.

Siyah ve Latin kökenli olan Teğmen Nazario'nun, 5 Aralık’ta Windsor’da arka camındaki geçici kağıt plakasıyla giderken kenara çekmesi istendi ve o da bir benzin istasyonunda durarak ellerini pencereden dışarı çıkardı. Bu sırada polislere neden durdurulduğunu da sordu.

Avukatı Nazario’nun ellerini göstermesinin hayati önemde olduğunu bildiğini söylüyor.

Avukat Jonathan Arthur, herhangi bir yanlış adımda Nazario’nun polislerin onu öldüreceğinden korktuğunu söyledi.

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