Amerika’da Teğmen İki Polise Dava Açtı

Dava, ülkede tam da azınlıklara yönelik polis şiddetinin tartışıldığı bir ortamda açıldı.

Polislerin bağlı olduğu Windsor Polise Bölümü’nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

Nazario, daha sonra kendisine suçlama yöneltilmeden serbest bırakılıyor.

Elleri bağlanarak aracı aranan Nazario, neden kendisine karşı güç kullanıldığını sorduğunda yanıt olarak işbirliği yapmadığı söyleniyor.

Polis raporuna göre Nazario’nun aracında geçici bir plaka vardı.

Amerikan ordusunda görevli siyah bir Teğmen trafik çevirmesi sırasına kendisine biber gazı sıkan ve silah doğrultan iki polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski polis memuru Derek Chauvin, şu sıralar George Floyd’un ölümüyle ilgili yargılanıyor.

Siyah ve Latin kökenli olan Teğmen Nazario'nun, 5 Aralık’ta Windsor’da arka camındaki geçici kağıt plakasıyla giderken kenara çekmesi istendi ve o da bir benzin istasyonunda durarak ellerini pencereden dışarı çıkardı. Bu sırada polislere neden durdurulduğunu da sordu.

Avukatı Nazario’nun ellerini göstermesinin hayati önemde olduğunu bildiğini söylüyor.

Avukat Jonathan Arthur, herhangi bir yanlış adımda Nazario’nun polislerin onu öldüreceğinden korktuğunu söyledi.

