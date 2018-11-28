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Amerika'da Türk Rüzgarı

28.11.2018 00:19 | Son Güncelleme

Başkent Washington’a komşu Virginia eyaletindeki Turkish Coffee Lady’nin kuruluşunun birinci yıldönümünde Türk kahvesi, baklava, ebru sanatı, kaligrafi, halk dansları ve çok daha fazlasının bir arada olduğu etkinlik Türk ve Amerikan toplumunu biraraya getirdi

Amerika'da Türk Rüzgarı

2012 yılında kar amacı gütmeyen ve kültürel bir diplomasi projesi olan gezici Türk Kahvesi Evi, 6 ülke ve 14 kentte 20 bin yabancıyı Türk kahvesinin eşsiz lezzetiyle buluşturdu.

Son bir yıldır Virginia eyeletinde bir alışveriş merkezinde yalnızca kahve değil, Türkiye’ye özgü bir çok lezzet sunan Turkish Coffee Lady, düzenlediği etkinliklerle ülke tanıtımına katkıda bulunuyor. Turkish Coffee Lady’nin kuruluşunun birinci yıldönümünde Amerika’da Türk rüzgarları esti.

Türkler vazgeçemedikleri Türk kahvelerini yudumlarken, Amerikalılar da bu farklı lezzetle tanışma imkanı buldu. Kahvelerini içenler fal baktırdı.

Ebru sanatına ilgi duyanlar işin inceliklerini öğrenmek için pür dikkat renklerin suyun üstündeki dansını izledi. Türk motifli şallar, eşarplar, çiniler, nazar boncukları büyük ilgi gördü. 16. yüzyılda kahvehane kültürünün gelişmeye başladığı İstanbul’un havası Amerika’ya taşınırken, ziyaretçiler VR Technology Universe şirketi tarafından geliştirilen uygulamayla kentin tarihi simgelerinden Ayasofya Müzesi’ni sanal olarak gezme imkanı buldu. Türk ziyaretçiler ülkelerine duyduğu özlemi giderdi, Amerikalılar Türk kültürüyle tanıştı.

Kardelen Türk Dansları Ekibi’nin sahne aldığı gösteri Amerikalılar’ın büyük beğenisini topladı.

Etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı Washington Türk Kadınlar Derneği aracılığıyla Türkiye’deki okul ve ögrencilere bağışlanacak.

Etkinlikten geriye kalanlar Türk kahvesinin damaklarda bıraktığı lezzet, Türk halk danslarının coşkusu ve Ayasofya’nın tarihi derinliklerinde yapılan sanal gezintinin yaşattığı olağanüstü deneyim oldu.

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