Amerika'da Türk Rüzgarı

2012 yılında kar amacı gütmeyen ve kültürel bir diplomasi projesi olan gezici Türk Kahvesi Evi, 6 ülke ve 14 kentte 20 bin yabancıyı Türk kahvesinin eşsiz lezzetiyle buluşturdu.

Son bir yıldır Virginia eyeletinde bir alışveriş merkezinde yalnızca kahve değil, Türkiye’ye özgü bir çok lezzet sunan Turkish Coffee Lady, düzenlediği etkinliklerle ülke tanıtımına katkıda bulunuyor. Turkish Coffee Lady’nin kuruluşunun birinci yıldönümünde Amerika’da Türk rüzgarları esti.

Türkler vazgeçemedikleri Türk kahvelerini yudumlarken, Amerikalılar da bu farklı lezzetle tanışma imkanı buldu. Kahvelerini içenler fal baktırdı.

Ebru sanatına ilgi duyanlar işin inceliklerini öğrenmek için pür dikkat renklerin suyun üstündeki dansını izledi. Türk motifli şallar, eşarplar, çiniler, nazar boncukları büyük ilgi gördü. 16. yüzyılda kahvehane kültürünün gelişmeye başladığı İstanbul’un havası Amerika’ya taşınırken, ziyaretçiler VR Technology Universe şirketi tarafından geliştirilen uygulamayla kentin tarihi simgelerinden Ayasofya Müzesi’ni sanal olarak gezme imkanı buldu. Türk ziyaretçiler ülkelerine duyduğu özlemi giderdi, Amerikalılar Türk kültürüyle tanıştı.