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Amerika’da Uçak Yolcuları Son Bir Yılın En Üst Seviyesinde

14.03.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Amerika’da Uçak Yolcuları Son Bir Yılın En Üst Seviyesinde

Amerika’da uçak yolcularının Mart 2020’den buyana en üst seviyeye ulaştığı ortaya çıktı

Amerika’da uçak yolcularının Mart 2020’den buyana en üst seviyeye ulaştığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili rakamlar Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nden geldi. Buna göre Cuma günü itibarıyla 1 milyon 357 bin yolcu uçakla seyahat etti.

Bu, 15 Mart 2020’den sonra tespit edilen en yüksek rakam.

Corona virüsü salgını nedeniyle hava ulaşımı büyük darbe almıştı.

COVID-19 hava ulaşımına talebi oldukça düşürmüştü. 2020’de talep yüzde 60 azalmış, Ocak ayında bu oran yüzde 63’e yükselmişti.

Bununla birlikte Amerika’da aşı olanların sayısının hızla yükselmesi son haftalarda talebi arttırmış durumda. Buna ragmen Cuma günü rakamları COVID-19 öncesi döneme kıyasla yüzde 38 daha az.

Salgın nedeniyle darbe yiyen havacılık sektörü 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketin yürürlüğe de girmesiyle beklenenden daha kısa sürede kendisini toparlayabilir.

Bazı havayolu şirketleri ücretsiz izne çıkardığı çalışanlarını geri çağırmaya başladı bile.

Söz konusu ekonomik pakette havacılık sektörüne yaklaşık 15 milyar dolar ayrılmış durumda.

Ülke genelinde günlük aşı rakamlarının 2 milyonu aşması ve Başkan Joe Biden’ın 1 Mayıs’a kadar yetişkin Amerikalıların aşı olabileceğini açıklaması da havacılık sektörünü daha da umutlandıran gelişmeler.

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