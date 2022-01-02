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Amerika’da Uçuş İptallerinde Rekor

02.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid salgını ve kötü hava koşullarının da etkisiyle Amerika’da Cumartesi günü 2700’den fazla uçuş iptal edildi. Haftanın son gününde iptallerin daha da artabileceği belirtiliyor

Covid salgını ve kötü hava koşullarının da etkisiyle Amerika’da Cumartesi günü 2700’den fazla uçuş iptal edildi.

Dünya genelinde iptallerin 4400’den fazla olduğu belirtiliyor.

Havayolu şirketleri Covid’e yakalanan mürettebatın karantinaya alınması nedeniyle çalışan sıkıntısı yaşıyor.

Sadece salgın değil, Amerika’nın orta kesimlerini vuran kar yağışı da uçuşların iptal olmasında etken.

İptallerin 1000’den fazlası Chicago kaynaklı. Kentte etkili olan kar yağışının da iptallerde önemli etkisi var.

Pazar günü Noel tatilinden geri dönüşlerin olacağı düşünülerek daha fazla uçuşun iptal edilebileceği kaydediliyor.

24 Aralık’tan bu yana Amerika’da 12 binden fazla uçuş iptal edildi.

Havayolu şirketleri ekstra ücret ödeyerek sıkıntılı süreci aşmaya çalışıyor ancak sendikalar çalışanların Covid’e yakalanmaktan ya da kızgın yolcularla ilgilenmek zorunda kalmaktan endişe ettiklerini belirtiyor.

Havayolu yerine yolculuk etmek için karayolunu seçenleri de zorluklar bekliyor. Yetkililer ülkenin ortabatı kesiminde yoğun yağmur ve kar yağışının yolları kaygan hale getirebileceğini ve görüş mesafesini de düşürebileceğini kaydediyor.

Dünya genelindeki uçuş iptallerinin önemli bir kısmı Çin’den. Çin’de 700’den fazla uçuşun iptal edildiği belirtiliyor.

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