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Amerika’da Vaka Sayıları Son 11 Ayın En Düşük Seviyesinde

23.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona vakaları 11 aydan fazla bir süredir görülmeyen seviyelerde. Bu, aşı kampanyalarının virüsün yayılmasını önemli oranda önlediği konusunda umutları arttırıyor. Ancak uzmanlar ülke genelinde aşıya olan ilginin azaldığına dikkat çekiyor

Amerika’da Vaka Sayıları Son 11 Ayın En Düşük Seviyesinde

Amerika’da Corona vakaları 11 aydan fazla bir süredir görülmeyen seviyelerde. Bu, aşı kampanyalarının virüsün yayılmasını önemli oranda önlediği konusunda umutları arttırıyor. Ancak uzmanlar ülke genelinde aşıya olan ilginin azalmasına dikkat çekiyor

Geçen hafta hastaneye sevkler ve ölümlerin sabit şekilde düşmeye devam etmesiyle Amerika’da salgın öncesi yaşama önemli oranda dönülmüş durumda.

Beyaz Saray’a yeniden kalabalık oturumlar döndü ve Alabama’nın kıyı kenti Mobile’da festival düzenlendi.

Bununla birlikte sağlık uzmanlarının virüsün tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak yeterince Amerikalı’nın aşı olduğuna dair şüpheleri var. Onlara göre virüsün yeni çeşitleri salgını yeniden hızlandırabilir.

Geçen hafta ülkede vaka sayısı günlük 30 binin altına düştü. CDC Direktörü Rochelle Walensky bu sayının 18 Haziran 2020’den beri görülmediğini vurguluyor.

Geçen 7 günde de virus nedeniyle can kaybı ortalama 552 oldu. Geçen Temmuz ayından bu yana görülmeyen rakam.

Walensky, bu rakamların kendisine güven verdiğini belirtiyor.

Sağlık uzmanları aşı kampanyalarının bunda önemli rolü olduğunu kaydediyor. Amerikalılar’ın yüzde 60’ından fazlası en az bir doz aşı oldu. Nerdeyse yarısı iki doz aşılarını oldu. Ancak ülke genelinde aşıya ilgi azalmış durumda.

Biden yönetimi halkın aşı olması için çağrılarda bulunuyor. Bazı eyaletler aşılanan insanlar için piyango düzenliyor.

Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen etkinlikler yeniden düzenlenmeye başladı.

Ancak endişe verici gelişmeler de var. Louisiana’da bir sağlık merkezi virüsün Hindistan’daki çeşidinin eyalette ilk defa iki kişi de görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün bu çeşidinin insanlar arasında daha hızlı yayıldığını, tedavi ve aşılara karşı daha az yanıt verebildiğini kaydediyor. Virüsün bu çesidi Tennessee, Nebraska ve Nevada gibi diğer bazı eyaletlerde de tespit edilmiş durumda.

Sağlık uzmanları ülke genelinde vaka sayılarındaki büyük düşüşün salgınla ilgili en iyi haber olduğunu belirtse de çeşitli bölgelerde yeni vaka artışları konusunda dikkatli olunması çağrısı da yapıyor.

Birçok eyalet maske takma ve sosyal mesafeye dikkat etme uygulamalarını kaldırdı. Hatta ülkede 2020 Mart ayında ilk kapanma kararı alan eyalet California gelecek ay sosyal mesafe ve işyerleri kapasiteleriyle ilgili kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.

Ama Vermont eyaletinde Vali Phil Scott, kısıtlamaları aşı oranına göre kaldıracağını belirtiyor. Vali, 4 Temmuz’dan önce halkın aşı olabilecek yaştakilerin yüzde 80’inin aşılanması durumunda kalan kısıtlamaları kaldıracağını belirtiyor. Vermont, ülke genelinde yüzde olarak en fazla insanın bir doz aşı olduğu eyalet.

Bazı uzmanlar vaka sayısının yükselmemesi için halkın yüzde 85’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Aynı uzmanlara göre kısıtlamaları kaldırarak bu rakama ulaşılması oldukça zor olabilir.

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