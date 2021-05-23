Amerika’da Vaka Sayıları Son 11 Ayın En Düşük Seviyesinde

Geçen 7 günde de virus nedeniyle can kaybı ortalama 552 oldu. Geçen Temmuz ayından bu yana görülmeyen rakam.

Bununla birlikte sağlık uzmanlarının virüsün tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak yeterince Amerikalı’nın aşı olduğuna dair şüpheleri var. Onlara göre virüsün yeni çeşitleri salgını yeniden hızlandırabilir.

Amerika’da Corona vakaları 11 aydan fazla bir süredir görülmeyen seviyelerde. Bu, aşı kampanyalarının virüsün yayılmasını önemli oranda önlediği konusunda umutları arttırıyor. Ancak uzmanlar ülke genelinde aşıya olan ilginin azalmasına dikkat çekiyor

Sağlık uzmanları aşı kampanyalarının bunda önemli rolü olduğunu kaydediyor. Amerikalılar’ın yüzde 60’ından fazlası en az bir doz aşı oldu. Nerdeyse yarısı iki doz aşılarını oldu. Ancak ülke genelinde aşıya ilgi azalmış durumda.

Biden yönetimi halkın aşı olması için çağrılarda bulunuyor. Bazı eyaletler aşılanan insanlar için piyango düzenliyor.

Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen etkinlikler yeniden düzenlenmeye başladı.

Ancak endişe verici gelişmeler de var. Louisiana’da bir sağlık merkezi virüsün Hindistan’daki çeşidinin eyalette ilk defa iki kişi de görüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün bu çeşidinin insanlar arasında daha hızlı yayıldığını, tedavi ve aşılara karşı daha az yanıt verebildiğini kaydediyor. Virüsün bu çesidi Tennessee, Nebraska ve Nevada gibi diğer bazı eyaletlerde de tespit edilmiş durumda.

Sağlık uzmanları ülke genelinde vaka sayılarındaki büyük düşüşün salgınla ilgili en iyi haber olduğunu belirtse de çeşitli bölgelerde yeni vaka artışları konusunda dikkatli olunması çağrısı da yapıyor.