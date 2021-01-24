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Amerika’da Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

24.01.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Amerika’da Vaka Sayısı 25 Milyonu Geçti

Amerika’da Corona vaka sayısı hafta sonunda 25 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 420 bine dayandı

Amerika’da Corona vaka sayısı hafta sonunda 25 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 420 bine dayandı.

Hafta içinde Başkan Joe Biden, virüsle mücadele çerçevesinde çeşitli başkanlık kararnamelerine imza atmıştı. Biden, işleri tersine çevirmenin aylar alacağını belirtmişti.

Biden ayrıca gelecek ay virus nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini bulabileceğini kaydetmişti.

Amerika’da Moderna ve Pfizer’la BioNTech firmasının ortak ürettiği aşıya onay verilmiş durumda. İki aşı da iki doz şeklinde uygulanıyor.

Önümüzdeki günlerde Johnson Johnson firmasının üzerinde çalıştığı aşıya da Amerika’da onay verilmesi bekleniyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Anthony Fauci, iki hafta içinde onay başvurusunun yapılmasının beklendiğini belirtti.

Bu firmanın üzerinde çalıştığı aşı tek doz. Fauci, tek doz aşının aşılama sürecini hızlandırabileceği düşüncesinde.

Amerika'da aşı sürecinin yeterince hızlı yürütülmediği eleştirileri var.

Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılacağını belirtmişti ancak bu rakamın gerisinde kalınmış durumda.

Dünya genelinde vaka sayısı ise 100 milyona dayanmış durumda.

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