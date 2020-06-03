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Amerika'da Yargılanan İranlı Profesör Tahran'a Döndü

03.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ticari sırları çaldığı iddiasıyla Amerika’da yargılanan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İranlı profesör ülkesine döndü

Amerika'da Yargılanan İranlı Profesör Tahran'a Döndü

Ticari sırları çaldığı iddiasıyla Amerika’da yargılanan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İranlı profesör ülkesine döndü. 59 yaşındaki Sirous Asgari adlı malzeme bilimi profesörü hakkında Amerika’da Nisan 2016’da dava açılmış Kasım 2019’da da federal hakim tarafından beraat ettirilmişti.

İran ve Amerika, profesörün bir tutuklu değişimi anlaşması karşılığında serbest bırakıldığı iddialarını reddettiler.

Amerikalı yetkililer Mayıs ayında yaptıkları açıklamada Asgari’nin Corona virüsü salgınına yakalandığını ve tedavisinin ardından sınırdışı edileceğini açıklamışlardı.

İran medyası Tahran’a dönen profesörün ailesiyle buluşma anına dair görüntüleri yayınladı.

İran, geçen yıl casusluk suçlamasıyla 3 yıl boyunca tutuklu olan Amerika vatandaşı Xiyue Wang’i, Amerika da yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla elinde bulunan Mesud Süleymani’yi karşılıklı olarak serbest bırakmıştı.

İran ülkedeki Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda tutukluyu hapishanelerden çıkardı. Bu girişimin ardından Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’in aralarında Michael White’ın da bulunduğu bazı Amerikalıları serbest bırakmayı düşündüğünü söylemişti. 2018 yılından bu yana Amerika Deniz Kuvvetleri eski üyesi Michael White, Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hapishaneden çıktı ancak Amerika’ya dönmesine izin verilmedi.

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