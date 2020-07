Amerika'da Yeni Rekor: Son 24 Saatte 50 Bin Vaka

New Mexico eyaletinin Demokrat Partili Valisi Michelle Grisham, eyaletin kamu sağlığı acil durumu statüsünü 15 Temmuz'a kadar uzattığını açıkladı. Vali Grisham, maske takma zorunluluğununsa çok sıkı biçimde uygulanacağını kaydetti.

Amerika'daki Corona salgınının merkezi, ülkenin kuzeydoğusundan California, Arizona ve New Mexico gibi batı ve güneybatı eyaletleriyle Teksas, Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerine kaydı.

Indiana Valisi Holcomb, ''Virüsün av peşinde ve hareket halinde olduğu, sınırlarımız içinde hareket ettiği gerçeğini kabul etmek zorundayız'' dedi.

Amerika'da Corona salgınının aylarca merkez üssü olan New York'taysa Belediye Başkanı Bill de Blasio, 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren restoranların iç mekanlarında müşterilere hizmet vermesine olanak tanıyacak kararı erteleyeceğini bildirdi.

New York Belediye Başkanı, ''Özellikle insanların barlara ve restoranlara gitmesiyle birlikte birçok sorunun baş gösterdiğini görüyoruz'' dedi.

Amerikalılar vaka artışından ötürü kaygılı

Reuters ve Ipsos'un ortak anketine göre Amerikalılar, Corona virüsünün yayılmasından giderek daha fazla kaygılanmaya başladı. Ankete göre her 10 Cumhuriyetçi Partili vatandaştan 7'si, virüsünü yayılmasından ötürü endişeli. Daha önceki ankete göre her 10 Cumhuriyetçi Partili vatandaştan 6'sı aynı kaygıyı taşıyordu. Her 10 Demokrat Partili seçmenin 9'u da virüsün yayılmasından endişe duyuyor.

Amerika'da muhafazakar vatandaşlar genellikle maske takma ya da diğer kısıtlamalara uyma konusunda daha az istekli.

Öte yandan maske takma konusunda isteksiz olduğu gözlenen Başkan Trump, Fox Business kanalında, başkalarıyla birlikte sosyal mesafeyi koruyamayacak kadar yakın olduğu ortamlarda maske taktığını söyledi, ancak maske kullanımının zorunlu olması gerekmediğini düşündüğünü dile getirdi.