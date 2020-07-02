Amerika'da Yeni Rekor: Son 24 Saatte 50 Bin Vaka

Amerika'da Corona virüsü salgınının en ağır darbeyi indirdiği eyaletlerin valileri, ekonomiyi yeniden faaliyete geçirmek için atılan adımları geri çevirmeye başladı. En yüksek nüfuslu eyalet olan ve salgının Amerika'daki merkez üssü haline gelen California'da Demokrat Partili Vali Gavin Newsom, ekonomik faaliyetleri askıya alma kararı aldı. Reuters haber ajansına göre son 24 saatte yaklaşık 50 bin Corona enfeksiyonunun kaydedilmesi, Amerika'da Corona pandemisinin başlangıcından bu yana yeni bir rekor anlamına geliyor. California Valisi Gavin Newsom, ''Virüs kaygı verici bir hızla yayılmaya devam ediyor'' diyerek eyaletteki 19 ilçede barların kapanması, restoranların iç mekanda müşterilere hizmet vermesi ve başka bazı faaliyetlerin durdurulması talimatı verdi. Talimat, eyalet nüfusunun yüzde 70'ini etkiliyor. Mart ayında Amerika'daki en sıkı ''evde kalma'' önlemlerinin yürürlüğe girdiği California'da pandemi karşısında ayakta kalmaya çalışan bar ve restoranlar, Newsom'un son kapanma talimatıyla birlikte yeniden mali zorlukların eşiğine geldi.

Amerika'daki Corona salgınının merkezi, ülkenin kuzeydoğusundan California, Arizona ve New Mexico gibi batı ve güneybatı eyaletleriyle Teksas, Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerine kaydı. Teksas'ta son 24 saatte 8.076 yeni vaka kaydedilirken Güney Carolina'da son 24 saatte 24 kişinin daha enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirmesi, eyalet için tek günde en fazla kayda geçen ölüm vakası açısından yeni bir rekor. Tennessee ve Alaska eyaletlerinde de son 24 saatte rekor vaka yükselişi görüldü. Amerika, Salı günü yaklaşık 48 binle tek günlük vaka artışında rekor kırmıştı. Salı günkü verilere göre California ve Teksas'ta 8'er bin vaka kaydedilmişti. New Mexico eyaletinin Demokrat Partili Valisi Michelle Grisham, eyaletin kamu sağlığı acil durumu statüsünü 15 Temmuz'a kadar uzattığını açıkladı. Vali Grisham, maske takma zorunluluğununsa çok sıkı biçimde uygulanacağını kaydetti. ''Virüs av peşinde'' Amerika'nın Ortabatı kesiminde yer alan Indiana eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Valisi Eric Holcomb ise eyalet ekonomisini kademeli olarak açma girişiminin Temmuz ayı ortasına kadar erteleneceğini kaydetti.