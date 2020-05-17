“Amerika'da Yeniden Açılan Bölgelerde Vakalarda Ani Artış Yok”

Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar, yetkililerin yeniden açılan bölgelerde Corona vakalarında ani artışlar görmediğini ancak kapalı olan bazı bölgelerde artışlar görüldüğünü belirtti.

Azar bu açıklamasını Amerikan CNN televizyonuna yaptı. Sağlık Bakanı yeniden normale dönme çabasında sorumluluğunun yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti.

Yeniden normale dönülmemesinin ciddi sağlık sonuçları olduğunu kaydeden Azar, kalabalık insan manzaralarıyla ilgili soruya bunun özgürlüğün bedel olduğunu belirterek yanıt verdi.

İnsanın olduğu her olayda sorumsuzca davranışlar görülebileceğini kaydeden Sağlık Bakanı, bunun Amerika’daki özgürlüğün bir parçası olduğunu söyledi.

Amerika’da 50 eyaletin nerdeyse tamamı Corona nedeniyle uygulmaya konan kısıtlamalarda yumuşmaya giderek normale dönüş konusunda adımlar atmış durumda.

Ancak bu durum ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uzmanlar normale dönüş konusunda aceleci olunmaması gerektiğini, bunun vaka sayılarında artışlara neden olabileceğini belirtiyor ancak Başkan Doanld Trump ülkenin aşı olsun olmasın normale dönmek için harekete geçmesi gerektiğini kaydediyor.