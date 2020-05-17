“Amerika'da Yeniden Açılan Bölgelerde Vakalarda Ani Artış Yok”

Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar, yetkililerin yeniden açılan bölgelerde Corona vakalarında ani artışlar görmediğini ancak kapalı olan bazı bölgelerde artışlar görüldüğünü belirtti.
Azar bu açıklamasını Amerikan CNN televizyonuna yaptı. Sağlık Bakanı yeniden normale dönme çabasında sorumluluğunun yerel yönetimlerde olduğunu kaydetti.
Yeniden normale dönülmemesinin ciddi sağlık sonuçları olduğunu kaydeden Azar, kalabalık insan manzaralarıyla ilgili soruya bunun özgürlüğün bedel olduğunu belirterek yanıt verdi.
İnsanın olduğu her olayda sorumsuzca davranışlar görülebileceğini kaydeden Sağlık Bakanı, bunun Amerika’daki özgürlüğün bir parçası olduğunu söyledi.
Amerika’da 50 eyaletin nerdeyse tamamı Corona nedeniyle uygulmaya konan kısıtlamalarda yumuşmaya giderek normale dönüş konusunda adımlar atmış durumda.
Ancak bu durum ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.
Uzmanlar normale dönüş konusunda aceleci olunmaması gerektiğini, bunun vaka sayılarında artışlara neden olabileceğini belirtiyor ancak Başkan Doanld Trump ülkenin aşı olsun olmasın normale dönmek için harekete geçmesi gerektiğini kaydediyor.
Özellikle bir süre önce Beyaz Saray tarafından normale dönüş konusunda uygulanması istenen 14'er günden oluşan 3 aşamalı planın eyaletlerin birçoğu tarafından görmezden gelindiği belirtiliyor.
Ülkede Kasım ayında seçimler var ve Trump seçime bu ekonomik tabloda girmek istemiyor.
Son iki ayda Amerika’da Corona salgını nedeniyle 36 milyon kişi işsizlik başvurusu yaptı.
Ülkede Nisan ayındaki işsizlik oranı yüzde 14.7. Bu rakamın önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.
Amerika’da 1930’lardaki ekonomik buhrandan bu yana en büyük işsizlik oranı görülüyor.