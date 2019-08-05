Amerika’da Yine Silah Yasası Tartışması

Hafta sonunda Texas ve Ohio’daki iki saldırıda 29 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede bir kez daha silah yasası tartışması başladı.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde konuyla ilgili kabul edilen yasa tasarısının Senato’da oylanıp kabul edilmesini istiyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a çağrıda bulunarak yasa tasarısını Senato gündemine getirmesini istedi.

Yasa tasarısı Senato’da oylanıp kabul edilse bile yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump’ın imzalaması gerekiyor.

Trump’ın saat 10’da saldırılarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Basına yansıyan haberlere göre Trump geçmiş taramasını göçmenlik reformuna bağlamak istiyor.

Silah alacaklara yönelik geçmiş taramasının daha katı şekilde yapılması çağrısı yapılıyor.

Başkan, dün Washington’a dönerken havaalanında yaptığı açıklamada bu saldırıların durması gerektiğini belirtmiş ve ülkede şiddete yer olmadığını kaydetmişti.

Ancak bazı çevreler Trump’ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların şiddetiyle ilgili bir açıklama yapmamasını eleştiriyor.