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Amerika’da Yine Silah Yasası Tartışması

05.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Hafta sonunda Texas ve Ohio’daki iki saldırıda 29 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede bir kez daha silah yasası tartışması başladı. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde konuyla ilgili kabul edilen yasa tasarısının Senato’da oylanıp kabul edilmesini istiyor

Amerika’da Yine Silah Yasası Tartışması

Hafta sonunda Texas ve Ohio’daki iki saldırıda 29 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede bir kez daha silah yasası tartışması başladı.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde konuyla ilgili kabul edilen yasa tasarısının Senato’da oylanıp kabul edilmesini istiyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a çağrıda bulunarak yasa tasarısını Senato gündemine getirmesini istedi.

Yasa tasarısı Senato’da oylanıp kabul edilse bile yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump’ın imzalaması gerekiyor.

Trump’ın saat 10’da saldırılarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

Basına yansıyan haberlere göre Trump geçmiş taramasını göçmenlik reformuna bağlamak istiyor.

Silah alacaklara yönelik geçmiş taramasının daha katı şekilde yapılması çağrısı yapılıyor.

Başkan, dün Washington’a dönerken havaalanında yaptığı açıklamada bu saldırıların durması gerektiğini belirtmiş ve ülkede şiddete yer olmadığını kaydetmişti.

Ancak bazı çevreler Trump’ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların şiddetiyle ilgili bir açıklama yapmamasını eleştiriyor.

Texas, El Paso’da 20 kişinin hayatını kaybettiği olaydaki saldırganın bölgedeki Latin Amerika kökenlileri hedef aldığı belirtiliyor.

Saldırı öncesi internette yayınlanan ve Latin Amerikalılar’ı hedef alan bildirinin saldırgana ait olduğu belirtiliyor.

Ohio, Dayton’daki saldırıda da 9 kişi yaşamını yitirmiş 31 kişi yaralanmıştı.

24 yaşındaki saldırgan polis tarafından öldürülmüştü.

Saldırganın neden bu olayı gerçekleştirdiği netleşmiş değil.

El Paso’daki saldırgan ise polise teslim olmuştu.

Polis, saldırganın işbirliği yaptığını sorulara yanıt verdiğini açıkladı.

Texas’taki saldırı iç terör olayı kapsamında soruşturuluyor.

21 yaşındaki saldırgan nefret suçunun da yöneltilmesi bekleniyor.

Saldırganın ölüm cezası alabileceği belirtiliyor.

Saldırılarda ölenler için hem El Paso hem de Dayton'da anma törenleri düzenleniyor.

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