Amerika’da Yine Silahlı Saldırı

Amerika’nın Florida eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi de yaralandı.

Polis eyaletin güneyinde gerçekleşen olayın Pazar gününün erken saatlerinde meydana geldiğini açıkladı.

Şüpheliler Florida’da bir konser salonunun dışındaki kalabalığa ateş açtı.

3 kişinin araçtan inip kalabalığa doğru rasgele ateş açtığı belirtiliyor.

Miami-Dade bölgesi polis şefi Alfredo Ramirez, saldırganları “soğukkanlı katiller” olarak niteledi ve adalet arayacaklarını belirtti.

Yaralılardan en az birinin durumunun ağır olduğu kaydediliyor.

Florida Valisi Ron DeSantis yetkililerin saldırganları yakalamaya çalıştığını söyledi. DeSantis, adaletin süratli ve sert olması gerektiğini de kaydetti.

Amerika 2021’in başından bu yana 200’den fazla silahlı saldırıya sahne oldu.

Saldırıların artması ülkede silah yasasıyla ilgili tartışmaları yine gündeme getirse de Cumhuriyetçiler bu konuya mesafeli yaklaşıyor ve bu nedenle de bir yasa tasarısı Senato’da kabul edilemiyor.

