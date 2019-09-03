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Amerika’da Yine Silahlı Şiddet

03.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Amerika’nın Alabama eyaletinde 14 yaşında biri silahla ailesinden 5 kişiyi öldürdü. Daha sonra silahını bırakarak polisi aradı ve teslim oldu. Olay, ülkede silahla işlenen suçların en son örneği

Amerika’da Yine Silahlı Şiddet

Amerika’nın Alabama eyaletinde 14 yaşında biri silahla ailesinden 5 kişiyi öldürdü. Daha sonra silahını bırakarak polisi aradı ve teslim oldu.

Olay, ülkede silahla işlenen suçların en son örneği.

Olay, Pazartesi akşamı Elkmont kasabasında meydana geldi.

Polisin yaptığı açıklamada 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Twitter üzerine yapılan açıklamada,”Telefonla bizi arayan 14 yaşındaki kişiyle konuşuldu ve bu kişi yaşadıkları yerde 5 kişilik tüm aile üyelerini öldürdüğünü itiraf etti” denildi.

Söz konusu kişinin, kullandığı silahın bulunmasında polise yardım ettiği de kaydedildi.

Silahı nasıl elde ettiğiyse henüz netlik kazanmadı.

Olay Teksas’ın Odessa kentinde 7 kişinin öldüğü 22 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan sadece birkaç gün sonra yaşandı.

Geçen ay da Teksas, El Paso’daki silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Ohio, Dayton’da düzenlenen saldırıda da 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Son saldırılar ülkede silah yasası tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş durumda.

Başkan Donald Trump konunun akıl sağlığıyla ilgili olduğunu kaydediyor daha sert geçmiş taramalarına yanaşmıyor.

Ağustos tatili sonrası Kongre’nin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu.

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