Amerika’da Zorunlu Aşı Tartışması

Aralarında eyalet valilerinin de bulunduğu sayıları her gün artan Cumhuriyetçi, Başkan Joe Biden’ın işçileri ve federal devlet çalışanlarını Corona virüsü aşısı olmaya zorlamak için aldığı kapsamlı önlemlere karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Aşı hakkındaki yanlış bilgiler tıpkı Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj’ın sosyal medyada çok dolaşan ve bilimsel dayanağı olmayan tweet’inde olduğu gibi aşının cinsel iktidarsızlığa neden olduğunu iddia ediyor.

Cumhuriyetçi valiler de Başkan Joe Biden’ın zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkıyor.

Bunlar daha fazla Amerikalı’yı aşılamak isteyen yönetimin karşılaştığı zorluklardan bazıları.

Biden söz konusu o valilere cevap verir gibi bir açıklama yaptı ve “Corona virüsü aşısının zorunlu tutulmasını istedim. Ve bu eyaletin valisi bunun ‘zalimce bir hareket’ olduğunu söyledi. Zalimce mi? Bu siyasetin en kötü biçimi çünkü kendi eyaletlerinin sakinlerini özellikle de çocukları riske atıyorlar. Bunu reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Biden, federal memurlar, sözleşmeli devlet çalışanları, sağlık çalışanları ve 100 kişiden fazla işçi çalıştıran şirketler için ilan ettiği aşı zorunluluğuna karşı çıktıkları için Cumhuriyetçi valileri eleştirdi.

Bir düzineden fazla eyalet Corona virüsü aşılarının zorunlu tutulmasını, hatta aşı sertifikası istenmesini önleyen yasalar kabul etti.

Florida’nın Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis de zorunlu aşıya karşı olanlardan.

Florida Valisi, “Biden gibi Amerikan halkına anayasaya aykırı dayatmalarda bulunan bir başkanımız olunca anayasaya sahip çıkma ve mücadele etme sorumluluğumuz daha da önem kazanıyor. Biz Florida eyaletinde bunu yapıyoruz” diyor.

Aşı ücretsiz ve erişimi kolay. Buna rağmen Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 55’i tüm aşı dozlarını yaptırdı. Yönetim Biden’ın aşı zorunluluğunun bu sayıyı arttırmasını umuyor.

Axios-Ipsos ortak anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 60’ı aşının zorunlu tutulmasını destekliyor.

Ipsos Kamuoyu Araştırma Başkanı Chris Jackson, “Bu desteğin ardında çok büyük partizan ayrılıklar yatıyor. Demokratlar’ın yüzde 80’i ve bağımsızların yüzde 60’ı aşı zorunluluğunu desteklerken Cumhuriyetçiler’in yalnızca yüzde 30’u destekliyor. Bu durum ülkede Corona virüsüyle ilgili konularda devam eden görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor” sözleriyle durumu özetliyor.

Corona virüsüyle ilgili zorunluluklar siyasetçilerin geleceğini de etkiliyor.

California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom’un pandemiyle mücadele önlemleri, görevden alınması talebiyle referandum yapılmasına neden oldu.

Vali, açık farkla seçimi kazandı. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de oylamadan önce California’ya giderek Newsom’ın seçim kampanyasına destek verdi.

