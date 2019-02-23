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Amerika’daki HIMSS Sağlık IT Kongresi’ne Türk mühendislerin başarısı damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Turkcell’in bilgi teknolojileri altyapısı ile donatılan ve ’Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amerika’daki HIMSS 2019’da geleceğin örnek hastaneleri arasında gösterildi.Dünya sağlık standardizasyonu kapsamında Seviye 7 akreditasyonunu alarak bu alandaki Avrupa’nın ilk dijital hastanesi olduğu belirtilen Yozgat Şehir Hastanesi, yurtdışında ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Amerika’daki HIMSS Sağlık IT Kongresi’ne Türk mühendislerin başarısı damga vurdu

Turkcell’in bilgi teknolojileri altyapısı ile donatılan ve ’Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan Amerika’daki HIMSS 2019’da geleceğin örnek hastaneleri arasında gösterildi.

Dünya sağlık standardizasyonu kapsamında Seviye 7 akreditasyonunu alarak bu alandaki Avrupa’nın ilk dijital hastanesi olduğu belirtilen Yozgat Şehir Hastanesi, yurtdışında ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Bilgi teknolojileri altyapısı Turkcell tarafından sağlanan Yozgat Şehir Hastanesi, Amerika’da düzenlenen Sağlık IT Kongresi HIMSS 2019’un (Healthcare Information Management System Society-Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi) açılış töreninde, geleceğin dijital sağlık kuruluşları arasında gösterildi.

"Her adımında Türk mühendislerinin imzası var"
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Şirket olarak Endüstri 4.0 döneminde Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa’nın bu ilk dijital hastanesinde, altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar birçok teknolojik işlem Turkcell tarafından yürütülüyor. En son teknolojiyle donatılan Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ile tüm sağlık verilerinin bilgisayar ve tabletler üzerinden takip edilmesine imkan sağlıyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerimiz sayesinde, dünyanın önde gelen kurum kuruluşlarınca övgüyle karşılanmak, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Özellikle sağlıkta dijitalleşme konusunda Turkcell önderliğinde Türkiye’ye ve tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi bu alanda hem bizim göz bebeğimiz hem de dünyanın en saygın dijital sağlık kuruluşlarından biri olarak adını yazdırdı" dedi.

Dünyadaki 30 hastaneden biri oldu
Yapılan bilgilendirmede; Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanında en yüksek standart olarak kabul edilen HIMSS Stage 7 akreditasyonunu geçtiğimiz aylarda alma başarısı göstermişti. En yeni standartlara göre Seviye 7 Akreditasyonu’nu alan Avrupa’da ilk hastane de Yozgat Şehir Hastanesi olmuştu. Kurum böylece dünyada bu seviyeye sahip 30 hastaneden biri olarak yer almıştı.

Amerika’daki HIMSS Sağlık IT Kongresi’ne Türk mühendislerin başarısı damga vurdu

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