Amerika'daki İlk Müslümanlar Kölelerdi

Brooklyn'deki Müslümanlar projesinin direktörü ve Brooklyn Tarih Cemiyeti'nden sözlü tarih uzmanı Zahir Ali, Müslüman kölelerin tarihinin Amerika'nın Hıristiyan ülke olduğu şeklindeki düşünceyi tartışmaya açtığını söylüyor. Uzman, ”Bu ülke kurulurken Hıristiyan olmayanlar da vardı. Sadece Amerika'nın kuruluşuna tanık olmakla kalmadılar, aynı zamanda bu ülkenin inşa edilmesine katkıda bulundular. Bu da Amerika'nın Hıristiyan olduğu fikrini en başından itibaren tartışmaya açıyor,” diyor.

İbni Said, üçte biri Müslüman olan köleler arasındaydı. Amerika'daki Müslüman kölelerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte yakalanıp köleleştirilenlerin yüzde 40'ı, Batı Afrika'nın Müslüman kesimlerinden geliyordu.

Arapça kaleme alınan, kısa süre önce Kongre Kütüphanesi'nin koleksiyonuna kattığı, ”Ömer İbni Said'in Hayatı” adlı otobiyografi, sadece bir kölenin yazdığı kişisel hikaye olmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerika'daki Müslümanlar'ın ilk izlerini de taşıyor.

37 yaşındaki zengin bir alim, 1807 yılında Batı Afrika'da, bugün Senegal olarak bildiğimiz bölgede yakalanmış ve köle olarak satılmak üzere Amerika'ya getirilmişti.

Bu dar kapsamlı Müslüman Afrikalı anlayışı, iki kimliğin bir arada bulunamayacağı şeklindeki yaygın inancın benimsenmesine ve Müslüman Afrikalı kölelerin tarihsel kayıtlardan silinmesine yol açtı. Buna ek olarak köle Müslümanlar'ın isimlerinin çoğunlukla İngilizce'yle uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi, bu kimliği tarihten daha da uzaklaştırdı.

Arkansas Üniversitesi'nden hukuk profesörü ve yazar Halid Beydoun, ”Siyah sınıflandırması, köleleştirilmiş Afrikalılar'ın mal olarak alınıp satılması amacıyla ortaya çıkmıştı. İnsanların dini kimliklerini tanımaya başladığınızda onların insani taraflarının da farkına varmaya başlarsınız,” diyor.

Amerika'daki köleler arasından siyah Müslüman kimliği ortadan kaldırma girişimi, köleleştirilen Afrikalılar'ı bireysel kimliklerinden sıyırma ve bu insanları gerek halkın gözünde, gerekse hukuki anlamda alınıp satılan mala indirgeme stratejisinin bir parçasıydı.

Köle Müslümanlar kendi tarihlerini yazıyor

Arkalarında yazılı kayıtlar bırakan Müslüman köleler, kölelerin entellektüel kapasiteden yoksun, özgürlük ve bağımsızlığa layık olmayan, bu nedenle sadece fiziksel işe koşulmaya değer oldukları şeklindeki düşünceyi de tartışmaya açıyor.

Zahir Ali, ”Bu insanlar bir yandan kendi yaşamlarının kaydını tutuyor, yazarak varlıklarını ispatlıyor, diğer yandan da Afrika kökenlilerle ilgili ırkçı önyargıları yıkıyordu,” diyor.

Amerika'ya getirilen Afrikalı Müslümanlar'ın İslam'a ne kadar uzun süre bağlı kaldıkları bilinmiyor. Kimileri Hıristiyanlığı kabul ederken diğerleri efendilerini tatmin edebilmek için din değiştirmiş gibi yapıyordu. Ancak bazı kölelerin İslam'a sıkı sıkıya tutunduklarını gösteren işaretler var.

Zahir Ali, Georgia eyaleti açıklarındaki adalarda bulunan mezarlıkları buna örnek gösteriyor. Bu mezarlıklardaki mezar taşlarında İslami ibareler bulunuyor. Kiliselerinse namaz kılmak için doğu yönüne baktığı, dikkatlerden kaçmıyor. Müslüman kölelerin soyundan gelenler, aile büyüklerinin seccade ve tesbih kullandıklarını hatırlıyor. Bu da köle Müslümanlar'ın her türlü baskıya direnip hayatları boyunca İslam'ın gereklerini yerine getirdiklerini gösteriyor.