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Amerika'daki Kızamık Salgını Yetkilileri Endişelendiriyor

14.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

Amerika'da sağlık yetkilileri, kızamık vakalarının artması üzerine anne babaları, çocuklarını aşılatmaya çağırıyor

Amerika'daki Kızamık Salgını Yetkilileri Endişelendiriyor

Amerika'da sağlık yetkilileri, kızamık vakalarının artması üzerine anne babaları, çocuklarını aşılatmaya çağırıyor.

Şubat ayının ilk haftasındaki verilere göre şimdiye kadar Washington eyaletinde 50, Texas eyaletinin Houston kentindeyse beş kızamık vakası tespit edildi.

Bu vakaların büyük çoğunluğu, kızamık aşısı olmayan çocuklarda görüldü.

19 yıl önce Amerika'da kızamığın kökü kurutulmuştu. Günümüzde rastlanan vakalar, kızamık virüsünün başka ülkelerden gelmesiyle ortaya çıkıyor ve bunun hızı giderek artıyor.

Amerika'da 18 eyalette dini inançları, kişisel ya da felsefi itirazları gereği ailelerin çocuklarını aşılatmamalarına izin veriliyor.

Washington eyaletinde baş gösteren kızamık salgınıysa sağlık yetkililerini alarma geçirdi.

Doktorlar, Amerika'da kızamık vakalarının daha sık görüleceği ve tüm ülkeye yayılacağı endişesi içinde.

Amerika'da aşısız çocuk sayısı kırsal kesimlerde daha yüksek. Ancak Houston, Austin ve Seattle gibi büyük kentlerde de aşılı çocuk sayısının düşük olduğu gözleniyor.

Houston'da kısa süre önce iki yaş altında iki çocuk, kızamığa yakalandı.

Amerikan Sağlık Dairesi Başkanı dahil doktorlar, aileleri çocuklarını aşılatmaya çağırıyor.

Kızamık aşısı, neredeyse yüzde yüz etkili. Doktorlar, çocukların iki doz aşı almasını öneriyor.

Doktor Camille Sabella bu konuda, ”Tek doz aşıyla çocukların yüzde 95'i kızamığa karşı koruma altına alınacak. İkinci bir doz daha vermemizin nedeni, çocukların yüzde 5'inin ilk doza tepki vermemesi. İki doz aşıyla çocukların yüzde 99'unu kızamığa karşı korumuş oluyoruz” diyor.

Kızamık, özellikle küçük çocuklar için son derece tehlikeli bir hastalık.

Kızamığa yakalananların üçte biri hastaneye kaldırılıyor. Bunun nedeni, hastalığın yol açtığı türlü komplikasyonlar.

Zatürre ya da beyin iltihaplanması gibi komplikasyonlar, hastanın ölümüne ya da kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor.

Doktorlar bu nedenle çocukların aşılanması gerektiğini ısrarla vurguluyor.

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