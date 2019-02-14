Amerika'daki Kızamık Salgını Yetkilileri Endişelendiriyor

Amerika'da sağlık yetkilileri, kızamık vakalarının artması üzerine anne babaları, çocuklarını aşılatmaya çağırıyor.

Şubat ayının ilk haftasındaki verilere göre şimdiye kadar Washington eyaletinde 50, Texas eyaletinin Houston kentindeyse beş kızamık vakası tespit edildi.

Bu vakaların büyük çoğunluğu, kızamık aşısı olmayan çocuklarda görüldü.

19 yıl önce Amerika'da kızamığın kökü kurutulmuştu. Günümüzde rastlanan vakalar, kızamık virüsünün başka ülkelerden gelmesiyle ortaya çıkıyor ve bunun hızı giderek artıyor.

Amerika'da 18 eyalette dini inançları, kişisel ya da felsefi itirazları gereği ailelerin çocuklarını aşılatmamalarına izin veriliyor.

Washington eyaletinde baş gösteren kızamık salgınıysa sağlık yetkililerini alarma geçirdi.

Doktorlar, Amerika'da kızamık vakalarının daha sık görüleceği ve tüm ülkeye yayılacağı endişesi içinde.

Amerika'da aşısız çocuk sayısı kırsal kesimlerde daha yüksek. Ancak Houston, Austin ve Seattle gibi büyük kentlerde de aşılı çocuk sayısının düşük olduğu gözleniyor.