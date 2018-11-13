Amerika’daki Nefret Suçlarında Artış

Amerika’da nefret suçları geçen yıl yüzde 17 yükselişle 11 Eylül 2001’deki saldırılardan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın raporuna göre geçen yıl 7 binden fazla nefret suçu işlendi.

Arap ve Yahudi karşıtı nefret suçlarında çift haneli rakamlar söz konusu.

Rapor, Pittsburgh’daki sinagogda 11 kişinin öldüğü saldırının ardından yayınlandı.

2015 ve 2016’da nefret suçları yüzde 6,8 ve 4,6 artmıştı.

Irk ve etnik köken 2017’de nefret suçlarının en önemli dinamiği oldu. Afrika kökenli Amerikalılar’a karşı 2 binden fazla nefret olayı rapor edildi. Bu da neredeyse işlenen suçların yarısının nedeninin ırk ve etnik kökenden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Arap karşıtı nefret suçları 102’ye yükseldi.

Din nefret suçlarında etkisi olan ikinci faktör. Dine dayalı nefret suçları yüzde 23 artmış durumda. Yahudi karşıtı nefret suçlarıysa yüzde 37’yle 938’e yükseldi.

Müslüman karşıtı nefret suçları azalsa da yine tarihi seviyelerin üstünde. Müslüman karşıtı 273 olay rapor edildi. 2015 ve 2016’da Müslüman karşıtı nefret suçları yaklaşık yüzde 90 yükseldi.

