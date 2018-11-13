HABER

Amerika’daki Nefret Suçlarında Artış

13.11.2018 23:44 | Son Güncelleme

Amerika’da nefret suçları geçen yıl yüzde 17 yükselişle 11 Eylül 2001’deki saldırılardan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın raporuna göre geçen yıl 7 binden fazla nefret suçu işlendi

Amerika’daki Nefret Suçlarında Artış

Amerika’da nefret suçları geçen yıl yüzde 17 yükselişle 11 Eylül 2001’deki saldırılardan bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın raporuna göre geçen yıl 7 binden fazla nefret suçu işlendi.

Arap ve Yahudi karşıtı nefret suçlarında çift haneli rakamlar söz konusu.

Rapor, Pittsburgh’daki sinagogda 11 kişinin öldüğü saldırının ardından yayınlandı.

2015 ve 2016’da nefret suçları yüzde 6,8 ve 4,6 artmıştı.

Irk ve etnik köken 2017’de nefret suçlarının en önemli dinamiği oldu. Afrika kökenli Amerikalılar’a karşı 2 binden fazla nefret olayı rapor edildi. Bu da neredeyse işlenen suçların yarısının nedeninin ırk ve etnik kökenden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Arap karşıtı nefret suçları 102’ye yükseldi.

Din nefret suçlarında etkisi olan ikinci faktör. Dine dayalı nefret suçları yüzde 23 artmış durumda. Yahudi karşıtı nefret suçlarıysa yüzde 37’yle 938’e yükseldi.

Müslüman karşıtı nefret suçları azalsa da yine tarihi seviyelerin üstünde. Müslüman karşıtı 273 olay rapor edildi. 2015 ve 2016’da Müslüman karşıtı nefret suçları yaklaşık yüzde 90 yükseldi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Maryland Eyaleti 'Whitaker' Atamasını Yargıya TaşıdıMaryland Eyaleti 'Whitaker' Atamasını Yargıya Taşıdı
ABD Dışişleri Sözcüsü: ABD Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topluyor. Pek çok kaynaktan bilgileri değerlendiriyorABD Dışişleri Sözcüsü: ABD Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendi verilerini topluyor. Pek çok kaynaktan bilgileri değerlendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İvedilikle' yok edilmesi gerekiyor! Acil çağrıda bulundular!

'İvedilikle' yok edilmesi gerekiyor! Acil çağrıda bulundular!

Trump'ı çıldırtacak hamle! Macron'un önerisine Merkel yeşil ışık yaktı!

Trump'ı çıldırtacak hamle! Macron'un önerisine Merkel yeşil ışık yaktı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor

Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de ateşkes sağlandı

CNN, Donald Trump'a dava açtı

CNN, Donald Trump'a dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.