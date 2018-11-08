Amerika’daki Seçimlerde Kadın Faktörü

Amerika’daki ara seçimlerde kadınlar kilit bölgelerde Demokratlara destek vererek Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmelerinde önemli rol oynadı.

Associated Press haber ajansının anketine göre Kongre ara ve valilik seçimlerinde kadın seçmenler yüzde 55 oranında Demokrat Parti’ye destek verdi.

Ara seçimde rekor sayıda kadın seçilebilmek için yarıştı.

Yeni Temsilciler Meclisi 2019’da yemin edecek ve rekor sayıda, 96 kadın bu dönemde görev yapacak. Şu andaki Temsilciler Meclisi’nde 84 kadın yer alıyor.

Cinsiyet eşitliği Haziran ayında yapılan bir ankete göre ara seçimlerde kadınlar için önemli bir konuydu. Sağlık, göçmenlik ve ekonomi de seçmenin karar verme sürecini de ekledi.

Demokratlar Temsiciler Meclisi’nde 8 yıl sonra ilk defa yeniden çoğunluğu elde etti. Netleşen sonuçlara göre Demokratlar daha önce Cumhuriyetçilere ait olan 26 koltuğu kazandı. Birçok yarışta kadınlar sonuçta önemli rol oynadı.

Örneğin eski donanma pilotu Mikie Sherril New Jersey 11. bölgede Cumhuriyetçi Jay Webber’i koltuğundan etti ve bölgede 36 yıl sonra ilk defa bir Demokrat seçildi.