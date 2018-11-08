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Amerika’daki Seçimlerde Kadın Faktörü

08.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

Amerika’daki ara seçimlerde kadınlar kilit bölgelerde Demokratlara destek vererek Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmelerinde önemli rol oynadı

Amerika’daki Seçimlerde Kadın Faktörü

Amerika’daki ara seçimlerde kadınlar kilit bölgelerde Demokratlara destek vererek Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmelerinde önemli rol oynadı.

Associated Press haber ajansının anketine göre Kongre ara ve valilik seçimlerinde kadın seçmenler yüzde 55 oranında Demokrat Parti’ye destek verdi.

Ara seçimde rekor sayıda kadın seçilebilmek için yarıştı.

Yeni Temsilciler Meclisi 2019’da yemin edecek ve rekor sayıda, 96 kadın bu dönemde görev yapacak. Şu andaki Temsilciler Meclisi’nde 84 kadın yer alıyor.

Cinsiyet eşitliği Haziran ayında yapılan bir ankete göre ara seçimlerde kadınlar için önemli bir konuydu. Sağlık, göçmenlik ve ekonomi de seçmenin karar verme sürecini de ekledi.

Demokratlar Temsiciler Meclisi’nde 8 yıl sonra ilk defa yeniden çoğunluğu elde etti. Netleşen sonuçlara göre Demokratlar daha önce Cumhuriyetçilere ait olan 26 koltuğu kazandı. Birçok yarışta kadınlar sonuçta önemli rol oynadı.

Örneğin eski donanma pilotu Mikie Sherril New Jersey 11. bölgede Cumhuriyetçi Jay Webber’i koltuğundan etti ve bölgede 36 yıl sonra ilk defa bir Demokrat seçildi.

Amerikan Kadınları ve Siyaseti Merkezi’nin araştırmasına göre kadın seçmenlerin oranı erkeklerin oranına ya eşitlendi ya da geçti. Pew Araştırma Merkezi’ne göre de kadınlar kendilerini daha fazla Demokrat olarak niteliyor.

Kadınların yüzde 56’sı kendilerini Demokrat, yüzde 37’si ise Cumhuriyetçi olarak niteliyor. 2015’ten bu yana kendilerini Demokrat olarak niteleyen kadınlardaki artış oranı yüzde 4.

Partilerüstü Politika Merkezi’nden John Fortier’e göre Demokratlar en fazla kazanımı eğitim görmüş banliyölerdeki kadınların yaşadığı yerlerde elde etti.

Irk ve etnik köken de kadın seçmenler arasında daha fazla bölünmelere neden oluyor.

Araştırmalar üniversite eğitimli kadınların genelde Trump’a karşı olduğunu ortaya koyuyor.

Nevada Üniversitesi’nde profesör Rebecca Gill’e göre beyaz kadın seçmenin kime oy vereceğini belirlemek çok da kolay değil, zira oyları genelde eğitimlerine ve evliliklerine dayanıyor.

2020’de başkanlık seçimi yaklaştıkça Cumhuriyetçiler bir sorunla karşı karşıya olduklarının farkında.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Fox News’a yaptığı açıklamada, “Banliyölerdeki kadınlar sorununa çözüm bulmamız gerekiyor” demişti.

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