Amerika'daki Siyah Öfkenin Kıvılcımları Fransa'ya Sıçradı

Fransa'da ‘Sarı Yelekliler’ hareketinden bu yana yükselen polis şiddeti tartışmaları, Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından yeniden alevlendi. Paris'in yeni adliye binası önünde toplanan 20 bin kişi, 2016 yılında gözaltındayken yaşamını yitiren ve Fransa'da, polisin siyahilere yönelik şiddetinin sembolü haline gelen Adama Traore için adalet istedi. COVID-19 salgını gerekçesiyle yasak olduğu halde düzenlenen gösteri, polisin müdahalesi ve yer yer çatışmalarla son buldu. ABD'de, gözaltı sırasında, "Nefes alamıyorum" demesine rağmen polisin boğazından dizini çekmemesi sonrasında yaşamını yitiren 46 yaşındaki George Floyd'un ölümü, Fransa'da da yeni bir kıvılcımı ateşledi. Yaklaşık 20 bin gösterici, Fransız polisinin siyahilere uyguladığı "ırkçı şiddeti" protesto etmek için, 24 yaşında yaşamını yitiren Adama Traore'nin davasının görüldüğü Paris'in kuzeyindeki yeni Adliye binasının önünde toplandı. Göstericiler, Floyd'a destek eylemlerinin sembolü haline gelen bir dizlerini yere koyarak "Adalet yoksa, barış da yok", "Nefes alamıyorum", "George Floyd-Adama Traore aynı kavga" sloganlarını attı.

Gösteride konuşan "Adama için gerçek" platformunun sözcüsü ve Adama'nın kızkardeşi Assa Traore, George Floyd'un, ölümünün, kardeşinin ölümünü de somutlaştırdığını, ancak Fransa'da bunu yapan polislerin ödüllendirildiğini söyledi. Polisin olayı örtbas etmek istediğini ve "Şarlatan doktorlar”ın kardeşinin polis şiddetiyle değil, kalp krizi nedeniyle öldüğünü rapor ettiklerini anlatan Assa Traore, kendilerinin yaptırdığı tıbbi analizlerde, kardeşinin kalbinin bir sporcu kadar sağlam olduğunu ve gözaltı sırasında uygulanan dış etkilerle yaşamını yitirdiğinin rapor edildiğini anlattı. Assa Traore, kardeşi için adalet yerine gelmeden eylemlerine son vermeyeceklerini belirterek, "Bugün bu Traore Ailesi'nin kavgası değil artık, sizin kavganız. Bugün George Floyd için mücadele veriyorsak bu, aynı zamanda Adam Traore için de mücadele verdiğiniz anlamına geliyor. Floyd polis şiddeti altında ölürken, tıpkı Adama gibi 'Nefes alamıyorum' dedi. Bugün Amerika'da yaşananlar, Fransa'da da aynı şiddette yaşanıyor" dedi.

Assa Traore'nin konuşması sırasında, Sarı Yelekliler eyleminde de sık sık atılan "Herkes polisten nefret ediyor" sloganıyla "İsyan" sloganı dile getirildi. Göstericilerin arasında çok sayıda genç ve Sarı Yelekli'nin de olması dikkat çekti. Protestolara yalnızca siyahiler değil, her renk ve kökenden gelen 20 bin kişi katıldı ve diz üstü oturarak eyleme destek verdi. Polis 18 kişiyi gözaltına aldı Önce sakin başlayan gösteri, saat 21.00'e doğru şiddetlendi. Göstericiler tarafından polise sert cisimler fırlatıldı. Gösteri sırasında Amerikan bayrağını bir direğe asan bir grup, daha sonra bu bayrağı yaktı. Polis ile çatışmaya hazırlanan göstericiler, çöp bidonları, bisiklet ve motosikletleri kullanarak barikat kurdu, daha sonra bu barikatları ateşe verdi. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde 300-400 kişilik bir grup protestolara ve polise sert cisimler atmaya devam etti. Polis, kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı. Olaylar 23.00 sularında yatışırken polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.